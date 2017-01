Skvělý příklad exotického ovoce – Maracuja

Různé druhy exotického ovoce se stávají stále více oblíbené a také vyhledávané. Pokud toužíte po tom, objevit opravdu to správné exotické ovoce právě maracuja bude tou nejlepší volbou. V případě, že vám název tohoto ovoce nic neříká, je možné, že ho znáte pod označením granadila, mučenka či passion fruit. I když se to na první pohled nezdá, všechny tyto názvy označují jedno a to samé ovoce a to právě maracuju. Chuť maracuji nám může trochu připomínat meruňku, či mango. Jde o chuť, kterou si jistě hned po prvním soustu zamilujete.

Odkud se maracuja vzala?

Svůj původ má toto výtečné ovoce v Brazílii, dnes se ale nejčastěji pěstuje na plantážích v tropických a také subtropických pásmech. Maracuja je plod rostliny s názvem mučenka, jde o dlouholetou, stálezelenou liánu. Na pohled jde o rostlinu opravdu nádhernou a ne jednomu z nás by svým vzhledem doslova vyrazila dech. Maracuja je oválného tvaru a v průměru měří okolo 10 centimetrů. A nejčastěji ji můžeme spatřit v modré či purpurové barvě.

Kde nalezne své využití?

Maracuja se řadí mezi ovoce, které se neuvěřitelným způsobem hodí do všech možných míchaných nápojů. Skvěle se tedy bude hodit do různých ovocných džusů, limonád či jako výborný doplněk při výrobě koktejlů. Díky své specifické a poměrně výrazné chuti dokáže velice jednoduše ozvláštnit chuť a vámi připravený nápoj tak povznést na naprosto jinou úroveň. A to samozřejmě není její jediné využití. Skvěle totiž bude také doplňovat chuť marmelády, zmrzlinových pohárů, nebo se bude skvěle také vyjímat v ovocných salátech. Maracujou zkrátka vyrazíte dech každému, komu jí dáte ochutnat. Pokud tedy chystáte například nějaké setkání s přáteli, zkuste maracuju některým způsobem připravit a uvidíte, jak velký úspěch sklidíte.

Chutná a navíc také velice zdravá forma svačiny!

Kromě toho, že maracuja má opravdu velmi výtečnou chuť a díky tomu skvěle potěší vaše chuťové buňky, jde také o ovoce které je doslova nabyto všemi možnými vitamíny. Obsahuje výrazný podíl vitamínů A, B a v neposlední řadě také vitamín C. Mimo tyto vitamíny se ale také jedná o ovoce velmi bohaté na zdroje vápníku, železa a také vlákninu. Řekněte sami, zda se nejedná o opravdu dokonalou kombinaci chuti a zároveň velice zdravou formu svačiny.

Z maracuji připravíte i velmi chutné dezerty!

Využití tohoto exotického ovoce je v kuchyni více než by se vám na první pohled vůbec mohlo zdát! Z maracuji totiž můžete vyrobit velmi chutný krém z tvarohu, broskví a maracuji. Tento recept je navíc velice jednoduchý a zvládnete ho i za předpokladu, že kuchyň není zrovna vaším nejlepším kamarádem. Jednoduše vyšleháme jogurt spolu s měkkým tvarohem a do další misky dáme dužinu ze dvou plodů maracuji. Tuto připravenou maracuju následně smícháme nejlépe s jednou lžičkou třtinového cukru. Poté už jen vše smícháme dohromady a servírujeme společně s kousky broskví. Připravit také můžeme například výtečný maracujový krém s mátovou čokoládou, který chutná velmi netradičně a nepopiratelně výborně. Možností, jak maracuju připravit je velká spousta a v tomto případě se vaší fantazii meze rozhodně vůbec nekladou. Naprosto postačí dostatek fantazie a láska k dobrému jídlu.

Odzkoušené recepty vám přineseme v některém z následujích článků.