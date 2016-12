Sirupy z bylinek

Pozdní léto je jako stvořené ještě na poslední chvíli vytvořit nějaký ten dobrý sirup do vody či do čaje. Což takhle z bylinek. Poslední šance jak využít dobře narostlou meduňku, mátu, majoránku nebo tymián. Navíc opravdu husté sirupy mohou dobře posloužit v zimě při léčbě nemocí z nachlazení.

Výroba není vůbec složitá. Postup je u všech bylinek stejný. Potřebujeme:

0,5 kg cukru (nejlépe použít hnědý třtinový cukr, který dodá medovou vůni a chuť)

0,8 l vody

asi tři hrnečky nasekaných bylinek

šťáva z jednoho citronu nebo dvě lžičky kyseliny citronové

Nejprve bylinky dobře omyjeme a nasekáme nahrubo. Potom je vsypeme do větší nádoby s převařenou vodou a necháme v lednici 24 -48 hodin louhovat. V tu dobu se uvolní léčivé látky a aromata do vody, která bude základem pro sirup. Poté vodu slijeme přes cedník do hrnce a přidáme doporučené množství cukru a šťávu z citronu nebo kyselinu citronovou. Po rozpuštění cukru přivedeme na 5 minut k varu a poté plníme do horkých vypařených lahví a dobře zazátkujeme. Vydrží v chladu až jeden rok.

Chuť tohoto klasického bylinkového sirupu je jemná a sladká a hodí se do perlivých vod nebo do chladné vody místo ovocného sirupu. Anebo jako jemné sladidlo do horkého čaje.

Opravdu SILNÁ varianta sirupu!!!

Na pořadu dne je ale i druhá, velmi silná varianta sirupu. Pokud je vám jemnost klasického sirupu málo, můžete zkusit ten, jehož barva je vskutku silná. Recept je stále stejný.

0,5 kg cukru (nejlépe použít hnědý třtinový cukr, který dodá medovou vůni a chuť)

0,8 l vody

asi tři hrnečky nasekaných bylinek (ovšem v tomto případě, čím více, tím lépe, takže máte-li všeho plnou náruč, pak nasekejte vše, co máte)

štáva z jednoho citronu nebo dvě lžičky kyseliny citronové

Tady nemusíme nechávat bylinky louhovat, my z nich dostaneme léčivé látky mnohem násilnějším způsobem. Omyté byliny i s vodou vložíme do mixéru a rozmixujeme na jemný „nápoj“… poté necháme pár minut sednout a scedíme přes jemné sítko nebo ještě raději přes plátýnko nebo silonovou ponožku. Tekutina nebude decentně nahnědlá, jako v prvním případě, ale velmi, velmi hnědá a bude intenzivně vonět. Tuto tekutinu opět postavíme v hrnci na sporák, přidáme cukr a citronovou chuť a vůni a necháme pět minut provářet hned poté, co se rozpustí cukr. Pokud sirup svaříme ještě déle na hustší konzistenci, budeme mít hmotu podobnou tomu, co kupujeme v lékárně jako léčivý bylinkový sirup. Necháme-li ho řidší, dostane se nám nejen skvělého ochucovadla do drinků, ale i do horkého čaje. Uvědomte si ale, že léčivá síla tohoto mixovaného sirupu je mnohem vyšší.

Léčivé účinky jednotlivých sirupů:

Mátový – uvolňuje trávení a pomáhá při různých křečovitých bolestech břicha nebo hlavy

Meduňkový – je báječný na spaní a medově ochutí i čaj s citronem

Tymiánový – léčí úporný kašel

Majoránkový – má mírnící účinky na bolesti hlavy a migrénu

Podobným způsobem si můžete udělat jakýkoliv další sirup i z divoce rostoucích rostlin, například jitrocelový sirup nebo bezinkový či lipový. Silné grády může mít třeba šalvějový sirup.

TIP: Těmto sirupům to mimořádně sluší v krásných starobylých patentních lahvích, ale nic se neděje, když je pro rychlou spotřebu budete skladovat v lednici i v plastových lahvičkách.

Chcete-li prodloužit trvanlivost sirupů nebo je uchovávat při pokojové teplotě, ještě je poté nechte sterilovat při teplotě 80 °C asi 15-20 minut.