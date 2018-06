Sezóna česnekových výhonků a pacibulek je v plném proudu

Pěstování česneku má v našich končinách dlouhou historii. Český česnek má svůj věhlas i ve světě. I lajcký zahrádkář ví, že na podzim může vysadit paličák nebo tzv. nepaličák. Rozdíl v nich je ten, že paličák tvoří koncem května a začátkem června výhon s pacibulkami, které se musí odřezat. Důvod je jednoduchý, aby nebral sílu česnekovým stroužkům v zemi a ty se mohly vyvinout do dostatečné velikosti a zkoncetrovat v sobě spoustu česnekové chuti a aroma. Už dávno se ale odřezané výhonky s pacibulkami nevyhazují. V kuchyni totiž začínají platit za delikatesu na slovo vzatou! Sehnat je můžete na farmářských trzích, pochutnat si na nich ve vyhlášených restauracích nebo si je samozřejmě vypěstovat spolu s česnekem po vlastní ose.

Výhonky v kuchyni

Výhonky odřežte od pacibulek (asi 2 cm pod „hlavičkou“). Dobře je proláchněte ve studené vodě, nakrájejte na kousky a nechte jemně orestovat na oříšku másla. Osolte, opepřete a máte nevšední, ale za to originální příkus k masu.

Na kousky nakrájené výhonky jsou perfektní také v hustých zeleninových polévkách, ale klidně je dejte i pod maso nebo do masové rolády. A že jich máte tolik, že je nestihnete zpracovat? Nezoufejte! Dají se totiž zavařovat, ale také mrazit.

Jak na mražení a zavařování česnekových výhonků

Výhonky nakrájejte na cca 3 cm kousky (chce to trochu grif, česnekové žížaly jsou jako živé!), vhoďte do vroucí vody a asi po minutě vaření vyjměte sítkem a přeneste do ledové lázně. Blanšírování pomůže uchování chuti. Následně nechte pořádně okapat a mražte v mikrotenových sáčcích.

Zavařování je snad ještě jednodušší. Omyté a okapané výhonky nakrájejte na cca 4 cm. Vkládejte do menších skleniček a zalijte lákem. Ten připravíte podle následujícího receptu, ale samozřejmě můžete využít váš osvědčený nálev třeba na okurky. Všechny suroviny na lák svařte, nechte vychladnout a zalívejte jim skleničky napěchované výhonky. Zavařujte v myčce na 70 °C.

Na nálev budete potřebovat (vystačí asi na 8 menších skleniček):

1,9 l vody

0,6 l octa

80 g soli

400 g cukru krupice

10 kuliček nového koření

20 kuliček černého pepře

1 hřebíček

4 bobkové listy

Jak využít česnekové pacibulky

Pacibulky jsou pro přímou konzumaci poněkud tvrdé, proto se hodí všude tam, kde je rozmixujete.

Pacibulky jsou bezkonkurenční naložené v kvalitním olivovém oleji. Pokud navíc krom pacibulek přidáte také trochu balzamika, budete mít luxusní ochucený dressink na salát ihned při ruce. Stačí před použitím promíchat a je to!

Neváhejte je dát do bramboráku (pokud vám nevadí mírně nazelenalá barva) nebo je rozmixujte na pesto. Nepočítejte ale s tím, že budete mít krásně hladkou hmotu jako třeba z bazalky. Pokud nemáte profi mixér s vysokým výkonem, budou v mixované hmotě vždy kousky. To ale nevadí vůbec ničemu. Omyté pacibulky a klidně i výhonky (asi 300g) prožeňte mixérem, přidejte 2 lžičky soli a 0,5 dcl kvalitního olivového oleje. Ještě jednou pořádně prožeňte mixérem a napěchujte do malých skleniček. Takto připravenou směs využijete stejně, jako klasickou česnekovou pastu.