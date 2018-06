Sezóna červené řepy začíná. Jak ji celou zužitkovat včetně natě?

Jakmile se řekne červená řepa, spousta z nás si vzpomene na ne příliš chutný sterilizovaný salát ze školní jídelny. Přitom ve skutečnosti je karmínově červený kořen velice dobrý, pokud se správně upraví, navíc má blahodárné účinky na lidské zdraví.

Snad nejznámější jsou řepa cukrová a krmná. Červená řepa se však od uvedených dvou liší velikostí, tvarem a barvou bulvy, která je menší, sytě červená a kulatá. I když existují ještě vyšlechtěné odrůdy, například s podlouhlým či zploštělým tvarem. O červenou barvu bulvy se starají pigmenty zvané betacyaniny.

Věděli jste, že se dokonce konzumují samotné listy? Připravuje se z nich například špenát či zelí. Třeba v minulosti se ke konzumaci používaly výhradně listy, přičemž kořen byl určen pouze k léčení. Už od pradávna lidé věděli, že červená řepa má nedozírné léčivé a detoxikační účinky.

Jak se červená řepa pěstuje?

Pěstování plodiny je poměrně jednoduché. Vysévá se někdy od poloviny dubna do konce května. Jestliže však plánujete červenou řepu uskladnit, klidně ji můžete vysévat ještě během celého června. Vegetační období se pohybuje od 80 do 120 dnů. Červená řepa se dá bez problémů skladovat po celou zimu, a tak si můžete dělat v období chřipek salát i smoothie z červené řepy a dostat tak do těla spoustu vitamínů.

Červená řepa naštěstí není vůbec náchylná na druh půdy, a tak se jí perfektně daří v písčité, hlinité i humózní půdě. Zvládne také období sucha bez závlahy, jen bulvy budou menší.

Blahodárné účinky řepy

Kořen obsahuje neskutečné množství minerálů a vzácných stopových prvků – fosfor, draslík, vápník, železo, hořčík, mangan, sodík, zinek, měď, rubidium, cesium a lithium. Z vitamínů pak betakaroten a vitamíny skupin B, C a E. V neposlední řadě v červené řepě najdete kyselinu listovou, která se užívá především v těhotenství, neboť zajišťuje správný růst plodu.

O červenou barvu bulvy se stará betacyanin, což je nejen barvivo, ale také silný antioxidant proslulý svými protinádorovými účinky. Červená řepa výrazně zlepšuje imunitní systém, pomáhá při léčbě rakoviny, zlepšuje zrakovou ostrost, snižuje krevní tlak a podobně.

Samozřejmě je nejlepší řepu konzumovat syrovou. Stačí ji nastrouhat nebo z ní udělat proužky na spiralizéru, přidat sůl, pepř a ume ocet a máte bezkonkurenční salátek vhodný k masům, ale i rizotu a podobně.

V nejlepších restauracích si ji dáte vařenou, ale také pečenou. Tak proč nezkusit nějakou tu kulinářskou dobrotu i doma že? Zejména teď, kdy jak v obchodech, tak na farmářských trzích seženete luxusní malé extra čerstvé bulvičky i s natí. Kousek řepy přidejte do smoothie nebo ji rozmixujte s vodou na extra zdravý zeleninový džus.

Recept na polévku z červené řepy

Tuto vydatnou polévku si zamilujete. Dětem učaruje barva i chuť, která je jemná a hřejivá.

Červenou řepu (asi 6 menších bulv) nakrájejte najemno nebo nastrouhejte na hrubém struhadle. Na olivovém oleji opečte doměkka 1 cibuli, přidejte řepu a chvíli restujte. Podlijte 1 l vody nebo zeleninovým vývarem a vařte 15 minut. Přidáme 200 g Gervais bez příchuti, provaříme, rozmixujeme a dochutíme solí a pepřem.

Recept na špenát z natě

Přichystejte si nať z červené řepy, cibuli, česnek, sůl, pepř a máslo. Osolenou nať v hrnci spařte, a potom ji nasekejte na menší kousky. Vzápětí si orestujte cibulku s česnekem a smíchejte to s nasekanou natí. Podle chuti přidejte pepř. Stačí chvíli podusit v hrnci, a pak si můžete vychutnat falešný špenát.

Recept na špagety s natí

Špagety uvaříme podle návodu. Listy řepy důkladně omyjeme pod studenou tekoucí vodou a necháme okapat. Následně z nich odřízneme tuhé řapíky a pak i silná bílá žebra. Nakrájíme na proužky. Na oleji spěňte 1/2 cibule a 2 stroužky na plátky nakrájeného česneku. Přidejte listy a nechte zavadnout. Přidejte oříšek másla, osolte a opepřete.