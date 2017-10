SERIÁL: Vtipné halloweenské dezerty: Muffiny

Recept na lahodné muffiny z dýně samozřejmě můžete udělat kdykoliv se vám nějaká dýně dostane do ruky. Jednodušší už to totiž být nemůže. Recept řadíme do kategorie zeleninových dezertů a rozhodně patří mezi náš oblíbený. Muffiny můžete nazdobit ve stylu Halloween a dostanete tak báječný strašidelný dezert.

Budete potřebovat (na cca 24 muffinků)

320 g polohrubé mouky

250 g třtinového cukru

1 hrnek najemno nastrouhané syrové dýně

4 vejce

½ hrnku oleje

½ hrnku mléka

špetku soli

2 hrnky nastrouhané dýně

1 lžičku skořice

2 lžičky prášku do perníku

Na krém budete potřebovat

250 ml vysokoprocentní smetany ke šlehání

250 g Mascarpone

4 vanilkové cukry

Postup:

Troubu předehřejte na 200 stupňů. Dýni oloupejte, zbavte vnitřní dužiny se semínky, omyjte a nastrouhejte najemno. Vyšlehejte bílky se špetkou soli a zvlášť žloutky s cukrem do světlé pěny. Ke žloutkové hmotě přidejte mléko a olej, mouku s práškem do pečiva. Vyšlehejte těsto, do kterého stěrkou opatrně vmíchejte dýni a ušlehané bílky.

Těsto lžící opatrně rozdělte do košíčků na muffiny a pečte ve 2 patrech na horkovzduch na 165 stupňů asi 25 minut.

Špejlí zkuste, zda je těsto upečené. Nechte chladnout a mezi tím si nachystejte krém. Do téměř ušlehané šlehačky přidejte vanilkový cukr (80 g) a Mascarpone. Vyšlehejte v tuhý krém, kterým nazdobte muffinky. Dozdobte v halloweenském stylu a podávejte.