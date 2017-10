SERIÁL: Vtipné halloweenské dezerty: Krvavý cheesecake

Stará legenda praví, že když si smrtelník na Halloween navlékne své oblečení naruby a zvolí chůzi vzad, spatří o půlnoci čarodějnici. Dýně, černé kočky a duchové – to jsou tradiční znaky tohoto anglosaského svátku. Buďte letos originální a oslavte Halloween stylově. Připravte pro vaši rodinu a přátele hrůzostrašné občerstvení. Děti budou nadšené nejen ze sladkých dezertů, ale i z jejich originální strašidelné podoby. Vždyť kdo by nechtěl ochutnat žížaly a krvavý cheesecake nebo okusit hlínu z malých hrobečků? Nechte se inspirovat halloweenskými recepty a oslňte jimi každou návštěvu. Připravte lehký smetanový cheesecake s „krvavým“ jahodovým přelivem dozdobený žížalkami a získejte tak efektní dekoraci i vynikající dezert v jednom. Stojí za to!

Budete potřebovat:

Na korpus (dortová forma o průměru 24 cm)

140 g grahamových (máslových) sušenek

30 g krupicového cukru

10 g kakaa

70 g másla

Na sýrovou směs

600 g smetanového sýra (typu Philadelphia)

150 g cukru

3 vejce

80 ml smetany ke šlehání

1 lžička vanilkového extraktu

80 g čokoládové polevy (nebo 60 čokolády na vaření, 10 g másla, 10 g krupicového cukru)

Krvavá poleva

hrst zralých jahod

2 lžíce vanilkového cukru (nebo normálního s trochou vanilky)

žížaly HARIBO Wummies na ozdobu

Postup:

Sušenky rozdrtíme a vsypeme do mísy. Přidáme k nim cukr, kakao a rozpuštěné máslo a dobře promícháme. Dno dortové formy vyložíme pečícím papírem, zavřeme dortovou obručí a vyplníme směsí, kterou dobře vtlačíme. Po stranách vytvoříme nízký okraj. Při teplotě 175 °C zapékáme asi 15 minut (v horkovzdušné troubě na 160 °C).

Sýr nejdříve metličkou prošleháme a nadlehčíme, teprve poté vmícháme cukr. Přidáme vejce, které se směsí smícháme, vlijeme šlehačku a vše dobře promísíme. Nakonec přidáme vanilkovou esenci a rozehřátou čokoládu na vaření a naposledy vše dobře prošleháme.

Směs nalijeme na rozpečený korpus, uhladíme a ve vyhřáté troubě při 175 °C pečeme 15 minut. Poté teplotu zmírníme na 140 °C a dopékáme ještě hodinu (v horkovzdušné troubě pečeme při 160 °C 16 minut a poté hodinu na 130 °C). Jakmile koláč vyjmeme z trouby, nožem obkroužíme okraj. Poté jej necháme vychladit a dobře ztuhnout (nejlépe až do druhého dne).

Krvavou polevu připravíme tak, že jahody svaříme s cukrem a pomocí ponorného mixéru rozmixujeme. Polevou dort polejeme a dozdobíme barevnými žížalkami.