Seriál: Netradiční cukroví – Brusinkové sušenky

V prosinci loňského roku byla průměrná cena za kostku másla 43 korun, letos by to mělo být podle odhadů mnohem více. Některé druhy cukroví by se tak mohly prodražit o desítky korun. S cenou jdou nahoru ale také vejce. Nejen proto ale zkuste naše ovesné sušenky bez těchto drahých surovin. Recept na kokosky bez vajec a másla najdete zde.

Budete potřebovat:

4 lžíce rostlinného oleje

80 g ovesných vloček

¼ lžičky kypřicího prášku

trochu vody

3-4 lžíce javorového sirupu

50 g brusinek

Postup:

Rozinky namočte do studené vody alespoň 2 hodiny předem, následně slijte vodu a nakrájejte na menší kousky. Polovinu ovesných vloček rozmixujte. Ovesnou mouku smíchejte se zbývajícími přísadami a dobře zamíchejte, až vznikne hladká směs. Na plech dejte pečicí papír a ze směsi dělejte malé kopečky. Nechte jim mezi sebou trochu místa, sušenky trochu zvětší svůj objem. Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C cca 10-15 minut.