Saracénie, česky také špirlice

Zemí původu této velice zajímavé masožravé rostliny jsou mokré bažinaté části savany v Severní Americe. Rostlina již na pohled působí velmi zajímavě až exoticky a proto se ani nebudeme divit, že vás láká si tuto masožravou květinu pořídit. Přímo z jejího kořenového systému vyrůstají lodyhové světle zelené konvice neboli láčky, které nesou nádherný purpurově zbarvený nádech. Na květině rozhodně nenaleznete jeden láček jako druhý. Jsou totiž různě vysoké a tvarované mnoha způsoby. Další, co je na rostlině opravdu velmi zajímavé a neodolatelné jsou její květy zbarvené do červena. Láčky jsou také vstupním otvorem pro hmyz. Ve chvíli, kdy se hmyz ocitne u tohoto otvoru, spadne do nitra trubice a z tohoto místa již není cesty zpět. V dolní části se hmyz přilepí za nohu, takže nemůže ani šplhat po stěně láčky.

Charakteristika rostliny špirlice

Svůj původ má tato exotická kráska severoamerických státech rozkládajících se u pobřeží Atlantského oceánu. Jedná se o rostlinu masožravou, jejíž listy jsou zbarveny do zelené a vínové. Kromě toho se také můžeme setkat i s květy, které se na rostlině obvykle vyskytují v rozmezí od dubna do června. Kromě toho, že květy jsou opravdu krásné na pohled, dokonce i krásně voní. V našich podmínkách se povětšinou dorůstá do výšky kolem 10 až 40cm, nejedná se tedy o rostlinu, která ke svému růstu potřebuje příliš volného místa. Skvěle se bude vyjímat ve chvíli, kdy jí umístíte do vitrín či do okenních skleníčků. Vzhledem k tomu, že rostlina pochází z bažinatých částí savany v Severní Americe, jedná se o nemrazuvzdornou květinu. I přesto však snese poměrně široké rozpětí teplot, nikdy však teplotu nenechte klesnout pod bod mrazu. Jedná se o rostlinu nenáročnou na pěstování, takže jí můžeme vřele doporučit těm, které se masožravé květiny velmi líbí, ale báli se nějakou pořídit. Péči o špirlici zvládne totiž doslova téměř každý.

Jak na správné pěstování rostliny

Saracénii bychom měli zasadit ideálně do písčito-hlinitého substrátu a umístit jí na velmi slunné stanoviště. Nikdy by však neměla být vystavena přímým slunečním paprskům, které by jí rozhodně neprospěly, ba spíše naopak ublížili. Jak jsme již zmiňovali výše, jedná se sice o rostlinu nemrazuvzdornou, snese však opravdu velké rozpětí teplot. V naprostém klidu jí můžeme pěstovat při tropických 30°C, ale skvěle si dokáže poradit i s teplotou, která se pohybuje okolo bodu mrazu. Nikdy však nezkoušejte, co rostlina snese a nenechávejte teplotu klesnout příliš nízko. Rostlina také potřebuje opravdu pravidelnou zálivku. Nikdy bychom neměli nechat substrát zcela vyschnout. Pomocí prstu tedy občas zkontrolujte vlhkost substrátu. K zálivce bychom vždy měli používat vodu bez obsahu vápníku. Rostlina dokáže zcela sama čerpat živiny, které ke svému životu potřebuje, proto není potřeba vůbec žádného hnojiva. Co je pro tuto rostlinu však naprosto nezbytné, je vysoká vlhkost vzduchu. Rostlinu proto musíme často rosit a vlhkost vzduchu můžeme také nepřímo zvýšit tím, že květinu spolu s jejím květináčem umístíme do misky s obsahem navlhčených kamínků. Špirlici lze množit dvěma způsoby. První způsob je dělením a druhý je pomocí výsevu semen. Přesazujeme ji vždy na jaře jednou za dva až tři roky.

Unikátní výpěstek najdete ZDE.