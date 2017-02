Salak – hadí ovoce

V dnešním článku pro vás máme další kousek exotiky v podobě ovoce jménem salak (snake fruit). Chuť tohoto exotického ovoce je příjemně nakyslá až sladká. Touto chutí může někomu připomínat ananas, nebo také jablka. Pro nás jde o ovoce poměrně neznámé, ale v dnešní době si cestu na náš trh nachází stále více exotického ovoce. Pojďme si ho tedy představit trochu blíže, ať víte, že rozhodně stojí za ochutnání.

Odkud salak pochází?

Není divu, že v našich končinách jde o ovoce poměrně neznámé. Zemí jeho původu je s největší pravděpodobností Indonésie, než se tedy dostane až na náš trh, má před sebou poměrně dlouhou cestu. Rostlina, na které tento plod najdeme, je palma, která má zakrnělý kmen, roste křovinatým způsobem a naprosto bez problémů se může dorůst až do šesti metrové výšky. Listy této palmy jsou dlouhé až pět metrů a plody tak díky tomu rostou téměř u země, pohromadě v trsech. Na jedné palmě můžeme naprosto běžně spatřit 100 plodů tohoto exotického ovoce.

Jak tento plod vypadá?

Plod salaku je svým vzhledem poměrně podobný fíkům, většinou je dlouhý kolem osmi centimetrů. Pod slupkou nalezneme měkkou, výbornou dužinu, ve které se nacházejí přibližně tři semena. Pozor, ty však nejsou jedlá! Jeho slupka je tvrdá a více než slupku může více připomínat skořápku. Ta je hnědá a tvoří jí pravidelně uspořádané šupiny a právě díky této skořápce bývá ovoci přezdíváno hadí. Povrch skořápky totiž velmi blízce připomíná hadí kůži.

Jak vybrat správný kousek?

Určitě to dobře znáte, přijdete do obchodu, vyberete ovoce a až doma zjistíte, že je buď nezralé, nebo naopak příliš přezrálé a v takovém případě ho můžete akorát vyhodit. Nejlepší tedy je již při výběru nespěchat a ovoce si prohlédnout a u salaku toto pravidlo platí dvojnásob. Dobře chutnat bude totiž vždy jen ten správně zralý kousek. U tohoto ovoce však jeho zralost nejspíše poznáme až doma, protože záleží až na jeho dužině. Ta by u správně vyzrálého salaku měla být křupavá a nasládlá. Nezralý salak bude mít velmi nepříjemnou kyselou chuť, která váš obličej donutí vytvářet různé grimasy.

Pěstujeme salak v našich podmínkách

I když jde o rostlinu velmi exotickou, můžeme si jí poměrně snadno vypěstovat i v našich podmínkách. Bude to chtít jen kapku trpělivosti a lásku ke květinám. Palma má v začátcích totiž poměrně pomalý růst a právě proto je důležité se obrnit trpělivostí a nevzdávat se. Rychleji začne růst až poté, co přezimuje, protože až po této době dokáže pořádně zakořenit. To, co od vás bude potřebovat je to, abyste ho umístili na dobře světlé místo a poskytli mu poměrně velkou a vysokou nádobu a pravidelně mu dopřávali poměrně velkou zálivku. V momentě, kdy budeme rostlinu přesazovat do jiné nádoby, musíme dávat opravdu velký pozor. Lepší možná dokonce bude přesazovat i v rukavicích, protože listy palmy jsou posety poměrně ostrými trny, takže je velmi jednoduché při manipulaci s ní přijít k nějakému úrazu. Při troše štěstí se vám podaří vypěstovat vlastní exotické ovoce, a pokud se vám nebude dařit a plody se ne a ne objevit, budete mít alespoň krásnou dekorativní palmu.