Velmi aromatická rostlina je vzhledově podobná molici, kterou možná jako venkovní i domácí rostlinu už znáte. Tato krásná a bujná varianta nejenže skvěle roste před očima, ale údajně její vůně léčí rýmu a odpuzuje hmyzí škůdce a kočky. Dáte-li si ji do okna, údajně se k vám komáři pro samou nevůni ani neodváží. Nu, což, proč to nezkusit.

Rýmovník je velice nenáročný na pěstování a snadno koření. V relativně krátkém čase si ho můžete namnožit do několika truhlíků nebo do vícero květináčů doma.

Jeho vůně je velmi zvláštní, jako směs kafru, meduňky a mentolu. Latinský název je Plectranthus argentatus a setkat se s ním můžete ještě pod názvy: mexický eukalyptus nebo kubánské oregano. Patří do čeledi hluchavkovitých.

Na čaj i k jehněčímu masu!

Je to jedlá léčivá bylinka a její tlusté listy můžete začerstva použít k přípravě čaje, který pomáhá nejen na nachlazení, ale také mírní bolesti hlavy, astma, střevní a žaludeční koliky, urovnává trávení, ba dokonce prý působí i proti parazitům ve střevech.

Rýmovník má rozsáhlé použití i v kuchyni. V podstatě, kam se hodí šalvěj, můžete dát i tyto chlupaté tlusté aromatické listy. Těžká masa, pečené hovězí nebo jehněčí nebo do marinád ke grilovaným masům. Výborná je tato bylinka zejména ke zvěřině nebo k přípravě pikantních paštik.

Světelné podmínky: Světlo

Dobře roste tam, kde je dostatek světla, snese i sluneční svit, ale s mírným zastíněním. Na úplnou jižní sluneční výheň ho nedávejte. V pokojových podmínkách snáší všechna umístění, ideální je však východní nebo západní okno, kam část dne svítí sluníčko.

Teplota: teplomilný rarášek

Chlupatá načechraná rostlinka miluje teplo. Rozhodně se vyhněte průvanu, okamžitě by začala žloutnout a vadnout. Riziko hrozí hlavně na podzim a v zimě, kde je citlivá na nastydnutí od otevřeného okna při větrání. Jinak ji postačí normální pokojová teplota a letní podnebí v našich zeměpisných šířkách je také zcela v pořádku.

ZAJÍMAVOST: Pokud se budete pokoušet usušit listy rýmovníku, asi se pěkně u sušáku zapotíte. Velice dlouho zůstávají svěží a šťavnaté, jsou téměř nesušitelné!

Vlhkost: nepřelévat!

Zálivku rostlině dopřáváme tehdy, je-li povrch zeminy suchý. Na přelití je velmi citlivý a začne chřadnout a odcházet. Lépe snáší sucho než přílišné vlhko. Při zimování zálivku snížíme na minimum a ideálně přesuneme do místnosti s teplotou kolem 15 °C.

Hnojení: každý týden biologickým hnojivem, hnojivem na bylinky nebo hnojivem na rostliny ozdobné listem.

Rozmnožování: výhonky

Rýmovník se snadno množí výhonky, které dejte na nějaký čas do vody, zakoření velmi rychle. Stejně tak je můžete rovnou zapíchnout do propustné zeminy s obsahem písku a rostlina je chytí téměř okamžitě. Nezaštipované výhonky mohou vyrůst až metr do délky!

Při přesazování dávejte pozor, aby byla zemina dobře propustná, tedy propustný květináč a obsah písku v substrátu.

Zaštipování pomůže košatému vzhledu

Rýmovníku prospívá zaštipování vrchních výhonů. Pomůže to tomu, že bude více košatět. A věřte, že nové šlahouny, které vyrůstají z paždí listů, rostou každým dnem. Žádný strach, jedna uštípnutá větvička a vyrostou nejméně dvě další, ještě hezčí.

Květy jsou nenápadné!

Nezapře se podobnost s hluchavkovitými rostlinami, květy rýmovníku kvetou nenápadně a to zhruba týden. Doporučuje se květy včas zaštípnout a nechat rostlinu spíše košatět do tvaru koule.