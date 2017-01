Rychlá úleva od hemeroidů

Nepříjemné věci mohou občas potrápit každého. Spoustu lidí má dennodenně problémy s hemeroidy. Ve skutečnosti je má každý, ne však každý už ví, jak moc mohou člověka potrápit. Onemocnění je to velice časté. Ne každý člověk, který jimi trpí, však zakročí včas. K lékaři se drtivá většina pacientů vydává až s nesnesitelnými bolestmi. Přitom kdyby každý, koho toto onemocnění trápí, podnikl výpravu k lékaři včas, ušetřil by si dny plné nepříjemných bolestí. Lékaři totiž několika typy léčby dokážou hemeroidy postiženému pacientovi rychle ulevit od bolestí. Léčba hemeroidů není nic extrémně náročného, je však třeba s ní začít včas.

Co to ale vlastně hemeroidy jsou?

Slovem hemeroid se označuje cévní pletenec v konečníkové oblasti. Tento shluk je složen z tepen a žilek. Tepny do oblasti konečníku přivádějí krev a žilky krev zase odvádějí. Pokud s tímto tělesným systémem něco není v pořádku, přicházejí právě výše zmiňované problémy s hemeroidy. Dochází totiž k špatnému proudění krve a s tím přicházejí i bolestivé potíže.

Příčin vzniku hemeroidů je hned několik. Mohou jim předcházet dědičné dispozice, špatná strava (především ta, která neobsahuje dost vlákniny), zažívací potíže (časté průjmy, nebo naopak zácpa), nebo málo tekutin. Příčinou může však být i vaše zaměstnání. Pokud většinu dne prosedíte, vaše dispozice ke vzniku hemeroidů jsou přirozeně vyšší.

Předcházíme vzniku hemeroidů

Už tedy víme, co přičiňuje vznik hemeroidů, jak jejich vzniku tedy na druhou stranu předcházet? Pokud se budete chovat tak, abyste nenaplňovali některé výše zmíněné příčiny, v určité míře můžete hemeroidům předejít. Tedy doplnit vaši stravu o potřebnou vlákninu, praktikovat pravidelný pohyb a sport a zvýšit dávku denního příjmu tekutin.

Pomoc hledejte v přírodě

