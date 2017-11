Rozhovor s Jiřím Marjánem aneb jak se rodí dětské kolo

Dnes jsem měla tu čest potkat se s konstruktérem a výrobcem dětských odrážedel a kol Jiřím Marjánem ze značky Re pello®. Zeptali jsme se za vás na několik otázek a nahlédli tak pod pokličku nejen vývoje, ale také samotné výroby stále oblíbenějších dětských kol a odrážedel.

Jak jste se dostal k výrobě kol?

Před více jak 10 lety jsem měl možnost si od kamaráda půjčit a vyzkoušet celoodpružené kolo. V té době to byla mezi koly spíš rarita. Odpružení mě naprosto uchvátilo. Jízda byla tak pohodlná a to i v náročnějším terénu. V té době jsem studoval techniku na TUL (Technická univerzita v Liberci) a rozhodl jsem se, že si takové kolo „udělám“. V diplomové práci jsem se pak zabýval tématem, které mělo za cíl navrhnout sjezdové jízdní kolo s integrovanou převodovkou. Na tématu jsem spolupracoval s jedním renovovaným českým výrobcem kol. Postupně jsem navázal kontakty s několika firmami, které v ČR kola vyrábí nebo alespoň designují a vymýšlejí. Spolupracoval jsem s nimi pak v průběhu posledních let na několika zajímavých projektech. Většinou se týkaly návrhu nebo analýzy odpružení, na které jsem specialista. Během všech těch let jsem ale měl kola pouze jako koníčka. Pracoval jsem pro firmy z jiných odvětví. Vždy jsem ale měl v hlavě myšlenku, že bych rád jednou vyráběl kola pod svou značkou. To se mi splnilo s narozením dcery Josefíny, pro kterou jsem vymyslel, zkonstruoval a vyrobil první celoodpružené odrážedlo v historii, které jsem pojmenoval po ní – Model J™. Ona mi dala sílu se do toho pustit. Jsem za to moc rád.

Opravdu myslíte, že je dřevo vhodným materiálem?

Ano a mám k tomu několik dobrých důvodů. Naše odrážedla a kola vyrábíme z březového multiplexu. Jedná se o vysokopevnostní březovou překližku, jejíž jednotlivé vrstvy jsou slepeny vodotěsným lepidlem. Materiál má na víc minimální zaručenou pevnost, což je pro mě, jako pro konstruktéra klíčový parametr. Díky zaručené pevnosti můžu navrhnout konstrukci odrážedla takovým způsobem, aby odolala zatížení během provozu. Při opakované výrobě pak mám jistotu stálosti parametrů. Březové dřevo má navíc výborný poměr hmotnosti a pevnosti, takže například naše odrážedlo je stejně těžké jako ta nejlehčí odrážedla na trhu. A navíc má oproti ostatním odpružená obě kola. Dřevo je obnovitelný a tím pádem i ekologický materiál, který je pro děti příjemný na dotek. I v dnešní době kompozitních materiálů má dřevo dle mého názoru svoje místo. Naše výrobky navíc nejsou jen ze dřeva. V konstrukci odrážedla i kola se objevuje dural, nerezová ocel nebo třeba speciální technické plasty.

Kde se můžeme s vašimi koly seznámit? A kde zakoupit?

Naši fanoušci se s námi mohou vidět na výstavách, které v průběhu roku absolvujeme. Jsou to většinou výstavy týkající se designu obecně nebo speciálně výrobků pro děti. Seznam akcí pravidelně aktualizujeme na našem Facebook profilu. Odrážedla lze zakoupit na našem eshopu www.repello.cz

Na inovacích pracujete stále? Jakým směrem se chcete ubírat?

Neustále přemýšlíme, jak naše výrobky zdokonalit tak, aby ještě více vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Na letošním Designbloku jsme v premiéře představili náš nový projekt Model 16™. Jedná se o první šlapací kolo od značky Re pello® pro děti od 3 do 6 let. Kolo navazuje na naše odrážedlo. Je to vlastně naše filozofie – budeme růst a bavit se spolu s našimi dětmi. Touto filozofií je definovaný náš vývojový plán. Stavět větší a větší jízdní kola s tím, jak naše děti porostou. To je jedna linie značky Re pello®. Mnoho dospělých lidí by ale taky rádo mělo stejně sofistikovaný stroj, který od nás můžou zakoupit svému dítěti. Pro ně také něco připravujeme, ale to bych zatím předbíhal.

Jaké jsou novinky?

Již jsem zmínil Model 16™ – následovníka odrážedla. Šlapací kolo je určeno pro děti, které již mají zvládnutou stabilitu z odrážedla a chtějí se posunout dál. Model 16™ je v prvé řadě celoodpružené dětské kolo. Systém odpružení s označením LVS™ (low vibration system), který úspěšně používáme na našem odrážedle již dva roky, je použitý i zde. V letošním roce jsme na něj získali dokonce patent. Celkové odpružení je z našeho pohledu velmi důležitý prvek, který významně snižuje vibrace vznikající při jízdě po jakémkoli povrchu. Odpružení chrání pohybový aparát dítěte a zlepšuje jízdní vlastnosti kola. Model 16™ je vybaven jedním převodem ozubeným řemenem. Toto řešení má oproti standardnímu řetězu řadu výhod. Řemen je bezúdržbový, způsobuje nižší ztráty energie a nešpiní. O bezpečné zastavení se starají dvě nezávislé brzdy, jejichž páky jsou ergonomicky navrženy tak, aby se s nimi lehce brzdilo i malému dítěti. Při konstrukci kola jsme hodně řešili i pozici, ve které dítě na kole sedí. Stejně jako na odrážedle jsme ji navrhli tak, že dítě na kole sedí vzpřímeně bez ohnutých zad.

Jaké myšlenky byste rád realizoval?

V hlavě toho mám hodně nápadů. Limitní jsou čas a peníze. Přece jen vývoj každého nového produktu je finančně velmi náročný. Zatím jdeme ve vývoji našich produktů spíš pomalým tempem. Postupně, jak naše značka roste, budeme zrychlovat. Na příští rok máme v plánu navrhnout, vyrobit prototypy a začít je testovat pro další dva nové výrobky. Jak jsem již naznačil, tak jeden z nich bude spíš pro dospělé a ten druhý zase pro úplně malé děti.

Chtěl byste čtenářům sdělit ještě něco?

Ano, ať kupují více českých výrobků a neřeší v první řadě pouze cenu. Nízká cena je většinou vykoupena nehezkými pracovními podmínkami, za kterých tyto výrobky vznikají. Také kvalitní materiály a dodržování ekologických standardů má svou cenu. Re pello® vyrábíme v České republice a jsme na to hrdí. Pro naše zákazníky je to významný benefit a to nás upřímně těší.