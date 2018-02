Rozhovor s Janou Kuntošovou, která vyrábí lahodné Vesnické dobroty

Jana Kuntošová je majitelkou značky Vesnické dobroty, pod kterou prodává ručně vyrobené džemy, sirupy, bylinkové směsi a další. Návrat k přírodě, usilovná práce, péče o velký sad i včelstvo, výzva v podobě pěstování bylinek, inspirace starými časy a pohrávání si s chutěmi, které pohladí, jsou hlavní charakteristiky její práce, o které s oblibou říká, že je to vlastně alchymie…

Jak se zrodil projekt Vesnické dobroty?

Vesnické dobroty jsou oživením tradice původního vesnického statku, který vlastní manželova rodina po několik generací. Nápad vnikl v mé hlavě v době, kdy jsme spolu s manželem teprve chodili. Viděla jsem krásný starý sad, plodící stromy, ochutnala výborné ovoce, jenže v té době vše leželo více méně ladem. Na sad nebylo moc času, protože se rekonstruoval dům. Jablka se posbírala a odvezla za pár halířů za kilo do výkupu, pár kilogramů švestek se nasušilo, ostatní popadalo, a tak to bylo i s ostatním ovocem. Přišlo mi to jako velká škoda. Bylo to hlavně o tom, abychom plody přírody využili. Začali jsme tím jednodušším. Na začátku jsme z jablek dali udělat mošt a zkusila jsem usušit švestky, a to na staré sušičce. Zjistila jsem mezi kamarády, že je o sušené ovoce zájem. Další rok jsem přidala k sušení třešně, jablka a hrušky. K tomu jsem zkusila z ostatního ovoce uvařit pár džemů jen tak pro nás a pro kamarády. Všem chutnalo. I tak jsem ani náhodou nestačila zpracovat to, co sad nabízel. A výzva byla na světě: protože výtvory všem chutnaly, zřídili jsme provozovnu a začali vyrábět.

Bez vašeho vlastního kousku přírody by projekt nevznikl. Co pro vás příroda znamená?

Dříve pole a sad uživily celou rodinu. Nebyla to lehká práce, ale bylo to poctivé živobytí. My se snažíme postupnými kroky zhodnocovat plody sadu a využívat postupně pole, která ke statku patří tak, jak si myslíme, že se to má. Tedy různorodou skladbou plodin a rostlin pěstovaných zároveň a ekologicky. Příroda je život. Pokud se o ni nebudeme starat a budeme ji jen využívat nebo spíš zneužívat, tak na to brzy doplatíme. I to je jednou z věcí, kde cítíme zodpovědnost. Starat se o to, co jsme od předků zdědili a starat se o to pokud možno ekologicky. Letos například jsme si vzali zpět pole, které jsme pronajímali. Místo řepky a obilí na něj vysázíme různé druhy bylinek, zeleninu a pár řad stromů a keřů. Vše má sloužit k oživení života v půdě, jako potrava pro hmyz i včeličky a jako suroviny pro naše džemy, sirupy a bylinkové čaje.



Nabízíte širokou šálu dobrot a určitě platí, že co druh, to originál. Kde berete inspiraci pro kombinace chutí?

Zkouším. Chce to vzít do ruky dané ovoce, přičichnout k němu, ochutnat ho, otevřít moji krabici s kořením a vybírat. Koření totiž chuť ovoce pozdvihne, musí ho ale být jen špetka, občas to je taková malá alchymie.

Kdybyste si měla vybrat jen 3 vaše dobroty, které by to byly a proč?

To je strašně těžké. V každé fázi roku se vyrábí něco jiného. Začíná se sirupy z bylinek, přijdou jahody, třešně, končí se švestkami, jablky a hruškami. Vše má svůj čas, svůj půvab, své chutě a vůně. V tu chvíli si to užívám. Vloni se báječně povedl bezinkový džem, pak naše specialita třešňovo-jahodový a ze sirupů novinka, která bude bohužel znovu až na jaře, a to je mátovo-meduňkový sirup.

Starat se o statek, rodinu a ještě do toho podnikat, to musí dát pěkně zabrat. Máte nějaký osvědčený recept i na toto?

To bohužel vůbec nemám! Je to velmi náročné. Na prvním místě jsou děti. Máme dvě malé slečny a je potřeba se jim hodně věnovat. Naštěstí se s manželem v péči o ně dokážeme vystřídat, a tak mohu být v sadě i v kuchyni. Papírování a ostatní se dohání po večerech. Víkendy se snažíme trávit s dětmi na výletech nebo jen tak venku. Někdy je to hodně náročné, ale zase jsme hodně na čerstvém vzduchu, pěstujeme si spoustu vlastních potravin, žijeme víc v souladu s přírodou a ročním období.

Kde si zákazníci mohou dobroty koupit a kde se s vámi mohou potkat?

V prosinci loňského roku se nám podařilo otevřít e-shop (mrkněte na www.vesnickedobroty.cz), kde prodáváme všechny naše produkty. Dále dodáváme do několika obchodů například v Mladé Boleslavi, Bakově nad Jizerou, v Mnichově Hradišti nebo třeba v Semilech. Jezdíme také na akce a jarmarky. Na ty vždy upozorníme včas na našem facebookovém profilu.