Rostliny rodu Peperomia: Pepřince dokáží čistit ovzduší

Na špičce oblíbenosti pokojových rostlin se už léta drží pepřince – rostliny rodu Peperomia. Proč? Především proto, že nevyžadují příliš náročné podmínky na pěstování a odmění se vám pestrou škálou různé zbarvených listů. Nejznámější druhem je Peperomia obtusifolia.

V přírodě narazíte na 1000 druhů

Kdo žije v bytech se sušším vzduchem, dobře ví, že není snadné sem vybrat vhodné pokojové rostliny. Rod Peperomia se ale s těmito podmínkami sžívá dobře navzdory tomu, že jde o rostliny pocházející z jihoamerických deštných pralesů, které mají rády rosení listů i vlhčí vzduch. V přírodě se jich vyskytuje až 1000 druhů, rozeznávají se podle tvarů a zbarvení listů. Vzhledem k tomu, jak se dokáže přizpůsobit prostředí, patří mezi ideální rostliny do domovů vytápěných pomocí radiátorů. Jestliže máte doma dřevotřískový nábytek, je o důvod víc si pepřinec pořídit. Uvádí se totiž, že dokáže odfiltrovat formaldehyd, který se používá při jeho výrobě a může se uvolňovat do ovzduší.

Jakými pravidly pěstování se řídit?

Nikdy rostliny nepřelévejte. Naopak není na škodu nechat zeminu v chladnějším období i lehce vyschnout. Především v zimě byste měli zalévat jenom velice mírně. V létě rostliny roste.

Vyhovuje jim běžná pokojová teplota 18-20 °C. Platí, že by teplota v místnosti s Peperomií neměla klesnout pod 16 °C.

Nejlepší je pro pěstování místo s rozptýleným světlem, klidně i okenní parapet. Nevhodné je ale přímé sluneční záření, rostlina se může spálit. Ve stínu zase trpí nedostatkem světla, budou jí růst dlouhé výhonky a úzké listy. Druhy s pestrými listy vyžadují více světla než čistě zelenolisté Peperomie.

Množit je můžete buď listovými, nebo stonkovými řízky (viz níže).

Od března do srpna, tedy v době aktivního růstu, se hnojí tekutým hnojivem jednou za dva týdny.

Přesazujte Peperomie jednou za dva roky. Jako nejvhodnější zemina se doporučuje směs z jednoho dílu listovky, jednoho dílu rašeliny a jednoho dílu písku. Nezbytná je kvalitní drenáž.

Na co si dát u Pepřinců pozor?

Na hnilobu. Především v zimním období, pokud je v místnosti vyšší vlhkost vzduchu zároveň nižší teplota, může docházet ke hnití. Nejlepší vlhkost vzduchu je 85 %. Naproti tomu poměrně dobře rostlina odolává škůdcům, nejčastěji je napadají svilušky a háďátka. Všímejte si také, zda má rostlina dostatek hnojiva. Nedostatek živin se projevuje zmenšováním listů.

Množení pepřinců

Jednodušší už to snad ani být nemůže. Pokud vám například při manipulaci nebo přesazování upadne lístek, ponořte ho na 3-4 týdny do vody, dokud nepustí dostatečně dlouhé kořeny. Pak už jen opatrně zasaďte do menšího květníčku nebo třeba kelímku od jogurtů. Zanedlouho se objeví nové lístečky. Po dalším cca měsíci můžete rostlinu začít přihnojovat běžnými hnojivy pro stálezelené pokojovky a také přesadit do většího.

Množit můžete také právě odstřihnutými větvičkami se dvěma až čtyřmi lístky. Úpravou zahustíte metečnou rostlinu a dostanete spoustu dceřiných. Rostlinky opět nechte ve vodě zakořenit a následně zasaďte zvlášť, nebo dohromady. Tím totiž dostanete velmi efektní kompaktní rostlinku.