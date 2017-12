Ricinus comunis neboli skočec obecný

Stále hledáte rostlinu, která by doslova rozsvítila vaší zahradu? V tom případě tu pro vás máme skočec obecný. Jedná se o okrasnou rostlinu, která však svým vzrůstem dokáže do kapsy strčit i kdejaký strom, neboť se běžně dorůstá do výšky až pět metrů. Původ této rostliny bychom měli správně hledat až v daleké severovýchodní Africe, ale u nás se již velmi rychle zdomácněl a v našich podmínkách se mu velmi daří, jen se nedorůstá takto závratné výšky, ale jeho růst se zasekne zhruba na třech metrech. Při jeho pěstování se však musíte mít na pozoru! Jedná se totiž o rostlinu, která by vás při neopatrném zacházení dokázala i zabít!

Jak skočec obecný bezpečně poznat?

Pokud na zahradě vidíte přibližně tři metry vysokou rostlinu, která vás hned na první pohled upoutá lehce fialovými stonky a listy a krásně červenými plody, máte nejspíš tu čest setkat se s touto jedovatou kráskou.

Proč je skočec jedovatý a jak může ublížit?

Určitě jste slyšeli už o velkém množství rostlin, které jsou mírně jedovaté, a proto musíte být při pěstování opatrní. Skočec je ale opravdu něco jiného! Je to totiž rostlina, která by vás opravdu mohla i zabít! Věřili byste tomu, že jed skočce je dokonce mnohem horší než kyanid? A proč, že je tato rostlina tak nebezpečná? Jak už tomu většinou bývá, jedovatá jsou právě semena rostliny. U skočce je však ten problém, že jeho semena v období zrání prasknou a semena vypadnou ven. A právě tyto vypadlá semena obsahují jed pod názvem ricin. Pro dospělého člověka by smrtelná dávka byla kolem 18 semen. Ovšem pro malé děti je toto číslo výrazně nižší, těm by ke smrtelné otravě stačila jen 4 semena. Otravu ricinem poznáme podle jasných příznaků, mezi které patří například zvracení, pálení v ústech, průjem či vnitřní krvácení. Věříme, že jsme vás teď jistě velmi vystrašili, ale rozhodně pěstování skočce obecného nemusíte vzdávat. Naprosto postačí, pokud budete při pěstování dodržovat důležitá pravidla a nemáte se čeho bát!

Pouštíme se do pěstování

Nejlépe uděláte, pokud semena rostliny přibližně v dubnu zasadíte do květináče a umístíte je na světlé místo. Díky tomuto kroku rostlinu skvěle připravíme na následnou cestu do záhonku. Dejte pozor, aby rostlina v květináči nebyla umístěna na prudkém slunci, hrozil by jí úpal. S vysazením rostliny do záhonku raději nepospíchejte. Obecně se dá říci, že ideální doba nastává v červnu, kdy už nehrozí velké mrazíky a to ani přes noc. Ideálním místem pro skočec je hezky slunné místo, které bude chráněno před velkým větrem. Protože se jedná o rostlinu poměrně vysokou, která roste opravdu neskutečným tempem, bude vyžadovat trochu té naší péče. Proto věnujte nějaký čas jeho zálivce a vždy pro něho vyberte co nejvíce kvalitní půdu. Jen tak se vám skočec odvděčí svou krásou.

Skočec může být i rostlinou zdraví prospěšnou!

Abychom nemluvili jen o jeho případné jedovatosti, podíváme se i na druhou stranu již zmiňovaného ricinu. Slyšeli jste již o poměrně populárním ricinovém oleji? Pokud ne, je rozhodně čas to napravit! Tento olej je doslova zázračný hlavně v kosmetickém průmyslu, kdy se stal neuvěřitelným pomocníkem hlavně při léčbě různých dermatologických problémech, ale je i výborným pomocníkem při regeneraci vlasových buněk. Skočec obecný tedy rozhodně nemá jen stinné stránky.