Recept na rychlou domácí levandulovou sodovku

Recept na levandulový sirup měl ohromný úspěch. Pokud se ale snažíte jíst či pít sezónně nebo se vám prostě nic zavařovat nechce, máme pro vás recept na limonádu z levandule pro okamžitou spotřebu. Pokud do ní navíc přidáte několik rozmačkaných borůvek, bude mít barvu krásně nafialovělou. Výroba domácí limonády je jednodušší a časově méně náročná, než by se mohlo zdát. Ta chuť vás navíc ohromí a pokud do výroby zapojíte děti, bude jim chutnat ještě o to více. Sladkost jednoduše upravíte přidáním více cukru.

Budete potřebovat

asi 10 čerstvých květenství levandule + na dozdobení

100 ml vody

1 citron (nejlépe v bio kvalitě) + na dozdobení

3 lžičky cukru nebo podle chuti

vychlazenou sodovku, led

Levanduli v menším rendlíku zalijte vodou, přiveďte k varu. Rendlík zaklopte a nechte chladnout asi 20 minut. Vmíchejte cukr, citronovou šťávu, rozmačkané borůvky (nemusí být) a nechte zcela vychladnout. Levandulovou vodu nařeďte sodovkou, přidejte led, ozdobte levandulí, plátky citronu a mátou.