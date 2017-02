Recept na paštiku z pomalého hrnce

Vaření v pomalém hrnci oslovuje stále více lidí. My jsme ho v redakci vyzkoušeli také a námi odzkoušené recepty budeme pravidelně zveřejňovat i s fotopostupem. Pomalé vaření je v podstatě podkategorií vaření v jednom hrnci-žádné zbytečné nádobí a hlavně jednoduchost. To jsou parametry, které jsou příčinou obliby pomalého vaření. Třebaže se pokrmy v pomalém hrnci připravují několik hodin, ušetříte za energii. Nespornou výhodou je také úspora času-jídlo v hrnci nemusíte hlídat, protože je připravováno pod bodem varu. Ráno nachystáte suroviny a za několik hodin se těšíte na dobroty.

Prvním receptem z pomalého hrnce je domácí paštika. Zapomeňte na vodní lázně a složitou přípravu. V pomalém hrnci ji nachystáte cobydup a vězte, že se u vás v chladničce moc „neohřeje“. Je totiž výborná!

Suroviny:

2 kg masa dle svého výběru (nejlépe 1 kg kuřecích jater a 1 kg vepřového boku)

20 dkg špeku

2 cibule

2 stroužky česneku

trošku whisky, burbonu nebo rumu…

koření dle chuti (nejlépe tymián)

sůl

pepř

máslo

mandle, brusinky, koření na závěrečné dochucení

Postup:

Špek si před vložením do pomalého hrnce nakrájíme na kostičky a necháme na pánvi rozpustit (nemusí být, může se dát do hrnce studený), játra si očistíme, z vepřového boku odkrojíme kůži a vložíme do pomalého hrnce.

Přidáme nakrájenou cibuli, stroužky česneku na plátky, koření, špek a zapneme na stupeň 1 (low).

Asi po 4 hodinách přidáme alkohol. Po dalších 3 hodinách rozmačkáme šťouchadlem na brambory.

Maso se bude krásně rozpadat a my můžeme odstranit kosti z boku. Necháme ještě asi hodinu pomalit. Potom vypneme, necháme vychladnout a směs rozmixujeme na požadovanou jemnost (my máme raději jemnější paštiku, tak mixuji hodně).



Podle potřeby přisolíme a případně můžeme našlehat ještě s troškou másla. Já přidala asi 0,5 kostky na 2 kg masa. Přidáme mandle, celý pepř, nebo další koření.

Směs přendáme do skleniček a zavaříme, nebo uložíme do lednice, když se předpokládá rychlá spotřeba 🙂 ze 2 kg masa je asi osm 250 ml skleniček.

Mažeme na čerstvý chléb.