Recept na nejlepší koblihy

Ačkoliv se nejedná o naše nejoblíbenější sladké, do koblih jsme se ku příležitosti masopustu pustili. Děti toto světoznámé kynuté pečivo jednoduše milují a my navíc přinášíme několik vychytávek, díky kterým nebudete koblihy patlat celé odpoledne. Domácí koblihy jsou tak dobré, že budete mít co dělat nejíst je horké. Pak ale pozor, ať si nepopálíte pusu horkou zavařeninou.

Budete potřebovat

500 g polohrubé mouky

40 g krupicového cukru

60 g másla

4 žloutky

40 g droždí (1 kostka)

3 lžíce tuzemáku

250 ml vlažného mléka

špetku soli

nastrouhanou kůru z jednoho BIO citronu

dále pak

trochu hladké mouky na poprášení pracovní plochy

ovocnou zavařeninu na plnění (asi 200 g)

olej na smažení (asi 500 ml)

moučkový cukr na pocukrování

Postup:

Ze všeho nejdřív připravíme kvásek. Ve větším hrnku rozetřeme droždí s vrchovatou lžící cukru, přidáme trochu mléka a lžíci mouky. Zamícháme a necháme asi 20 min na teplém místě, dokud nezačne kvásek zvětšovat objem a jakoby pěnit.

Do šlehače dáme máslo o pokojové teplotě, zbylý cukr a dobře prošleháme. Pak přidáme žloutky a opět prošleháme. Přidáme sůl, citronovou kůru a všechny tekuté ingredience, tedy mléko, kvásek a rum. Opatrně promícháme.

V robotu vyměníme šlehací metlu za metlu na tužší těsta a opatrně přisypáváme mouku. Po poměrně dlouhém hnětení by mělo vzniknout hladké a vláčné těsto.

Zpracované těsto přikryjte čistou utěrkou, aby neokoralo a nechte na teplém místě kynout asi 45 minut až hodinu. Následně si poprašte pracovní plochu hladkou moukou a z těsta vyválejte asi 1 cm silný plát. Na kterém menší skleničkou naznačte kolečka co nejblíže vedle sebe.

Na polovinu koleček dejte menší lžičku zavařeniny. Polovinu koleček prokrojte zcela a přendejte na ta naznačená se zavařeninou. Okraje dobře prsty spojte a opět prokrojte skleničkou. Tím dostanete pevný spoj a koblihy o stejné velikosti.

Náš tip: V obchodě seženete zavařeninu, která se během tepelné úpravy neroztéká. My ji máme vyzkoušenou, protože nedávno byla v Brandooz boxu. Je dobrá a navíc opravdu nevytekla ani z jedné koblihy.

Když takto vytvoříte všechny koblihy, přikryjte je utěrkou a nechte asi 20 minut dokynout.

Olej nalijte do většího hrnce, nechte rozehřát a opatrně vkládejte koblihy. Následně je smažte po obou stranách dozlatova. To zabere asi 4-5 minut. Po vyjmutí nechte okapat na ubrousku nebo mřížce. Nechte mírně vychladnout, poprašte moučkovým cukrem a podávejte.

Náš tip:

Co se zbylým těstem? Vypracujte z něho kuličky, které rukou splácnete do tvaru koblihy. Usmažte jako ty naplněné. Ještě horké plňte zdobícím pytlíkem s trubicovým nástavcem. Vhodná je k tomu třeba nutella. Jde o jednoduchý způsob plnění a mnoho lidí se k němu přiklání i v případě, že používají zavařeninu. Ušetří si spoustu práce a výsledek je dost podobný. Když si navíc těsto na kuličky odvážíte, budete mít opět jednu koblihu jako druhou.