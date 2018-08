Recept na jednoduchý dýňový chlebíček bez strouhání a mixování

Sezóna dýní se hlásí o slovo a bude až do začátku zimy, to bude velmi vhodná dýňová polévka, pyré z dýně a podobně. V létě dozrávají nasládlé, oříškově jemné dýně hokkaido, které jsou velmi vhodné i do sladkých dezertů-udělejte si náš chlebíček bez strouhání a mixování. Příprava už ani jednodušší být nemůže!

Těsto je neuvěřitelně vláčné i několik dní a krásně oranžové. Bez nadsázky jeden z nejlepších dezertů letošního léta!

Budete potřebovat

400 g polohrubé mouky

300 g cukru krupice

1 menší dýni hokkaido

5 vajec

150 ml rostlinného oleje

1 prášek do pečiva

špetku soli

lžíci kakaa holandského typu

Postup:

Dýni oloupejte, zbavte vnitřní dužiny se semínky, omyjte a nakrájejte na větší kostky. Vařte v malém množství vody v malém kastrolku pod pokličkou, dokud dýně zcela nezměkne (to bude trvat 15-20 min). Vody použijte jen tolik, aby se kousky nepřipálily a zbytek vody se nemusel slívat.

Troubu předehřejte na 180 stupňů. Vyšlehejte bílky se špetkou soli a zvlášť žloutky s cukrem do světlé pěny. Ke žloutkové hmotě přidejte olej a kousky dýně. Pořádně vyšlehejte a přidejte mouku s práškem do pečiva. Vyšlehejte těsto, do kterého stěrkou opatrně vmíchejte ušlehané bílky.

Větší část těsta nalijte do vymazané a vysypané větší formy srnčí hřbet nebo do bábovkové formy (my použili středně velkou bábovkovou formu) a do zbytku vmíchejte kakao. Kakaové těsto rovnoměrně nalijte na světlé.

Pečte na 180 stupňů asi hodinu. Špejlí zkuste, zda je těsto upečené. Nechte vychladnout a nakrájejte.