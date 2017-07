Recenze mikrovlnné trouby WHIRLPOOL AMW 491 IX

V dnešním článku se zaměříme na výběr domácích spotřebičů. Jistě mi dáte za pravdu, že se nejedná o lehký úkol. Každý výrobce samozřejmě vychválí to svoje, v obchodě nám také jen těžko poradí. Spoléhat bychom měli na nezávislé testy, ale samozřejmě také spotřebitelské recenze a doporučení kamarádů, známých a rodiny.

Přesně podobným způsobem jsme s manželem vybírali novou mikrovlnnou troubu. Na výběr bylo ze 2 základních druhů-a to volně stojící a vestavné. Volně stojící jsou perfektní, levné, ale designu se moc hovořit nedá. Naopak vestavné jsou i do moderních kuchyní a navíc se dají vestavbou řešit i do horních kuchyňských skříněk. Nakonec jsme se rozhodli pro velmi jednoduchý model, o kterém napíšeme naše poznatky.

Objednali jsme tedy jednu z nejlevnějších vestavných mikrovlnek – jedná se o typ WHIRLPOOL AMW 491 IX, jejíž cena se pohybuje něco málo přes 5000 Kč. Možná se vám zdá, že seženete mikrovlnnou troubu pro vestavbu i za lepší peníz. Ovšem ale ne v případě, že chcete mít přístroj v horní skříňce, pak jste samozřejmě limitováni šířkou spotřebiče.

Proč WHIRLPOOL AMW 491 IX?

My Mikrovlnku používáme téměř výhradně jen a pouze na ohřev (podobně jako valná většina našich známých). Na další funkce jsme až tak nekoukali. Pokud máte rádi pořádek, jistě vás zaujme také fakt, že tato trouba nemá držadlo pro otvírání, které by bylo stále špinavé. Hlavním parametrem tedy byla cena.

Až truhlář, který s námi kuchyni realizoval a řešil i vestavné spotřebiče nás upozornil, že ne každý spotřebič podobného typu lze do úzkých horních skříněk umístit. V dnešní době jsou totiž velmi moderní panely s troubou a mikrovlnkou nad sebou. Pak samozřejmě může být i MW trouba hlubší. Takže krom ceny tu máme další parametr, a to hloubku do 33 cm. To tento stroj také splňuje.

Na velikosti resp. na objemu vnitřku jsme si také nepotrpěli, hlavně, aby se tam vešel talíř se zbytky jídla od oběda. Tato trouba má standardních 22 litrů. Pro ohřívání není důležitý ani výkon, ale 750 W je naprosto dostačujících například i pro vaření rýže ve speciálních nádobách vhodných na vaření v mikrovlnce.

Ovládání

Co se ovládání týče, je velmi intuitivní. Skoro bychom mohli říct user friendly. Pro obyčejný ohřev stačí zmáčknout jeden čudlík.

Pokud ale chcete něco jiného než ohřev, například gril nebo rozmrazování, pak už se bez návodu asi neobejdete. Mikrovlnka má několik přednastavených funkcí. Například rozmrazovat můžete podle hmotnosti, nebo podle zvoleného času. Rozmrazování mě ale nijak zvlášť nezaujalo. Zkusila jsme rozmrazit celé kuře. Mikrovlnka nastavila proces na asi 22 minut. Poté bylo kuře uvnitř zmrzlé a na povrchu jakoby téměř uvařené.

Nastavit čas já osobně bez návodu také nezvládnu (manžel ano).

Co říci závěrem?

Obyčejnou mikrovlnnou troubu pro vestavbu v dnešní době v podstatě neseženete. I tato z levnějších má spoustu přídavných funkcí a je jen na vás, zda se s nimi naučíte pracovat. Já slibuji, že vyzkouším funkci Autosteam a své poznatky napíši do některého z dalších příspěvků.