RAW česnekový sýr

Tento recept je tak rychlý a chutný, že by byla škoda se o něj nepodělit. Pokud jste milovníci sýrů a jednou za čas byste uvítali změnu v podobě veganského jídla, tato lahůdka Vás velmi potěší.

Miluji česnek a dávám ho do všeho kam to jen jde. V tomto sýru jeho chuť vynikne a s kombinací medu na zelené rukole je to nepopsatelný zážitek.

Pochutnáte si a vaše tělo se bude cítit zdravější a mladší. Česnek je životabudič a né nadarmo se říká, že omlazuje. Obsahuje mnoho prospěšných látek. Povzbudí váš organizmus a prospívá srdci, podpoří látkovou výměnu, sníží hladinu cholesterolu, podpoří hojení ran, čistí cévy a je výborným bojovníkem s parazity žijících ve střevech. Má silné antibakteriální a antivirové účinky. Můžete si z něj uvařit čaj, udělat česnekový sirup či tinkturu.

Pokud to s česnekem přeženete a nejste zrovna zastánci česnekového dechu, zkuste rozkousat pár zrnek kávy, pár lístku máty nebo petrželovou nať. I jablko je dobrým pomocníkem.

Co budeme potřebovat na raw sýr?

hrnek kešú oříšků

2 – 4 lžíce lahůdkového droždí

3 – 6 stroužků česneku

2 lžíce citrónové šťávy

sůl

trochu vody dle požadované konzistence sýra

Na salát:

rukolu

med

olivový olej

rajčátka

Postup:

Na mixování postačí obyčejný nožový mixér.

Nejprve umixujeme kešú na hrubší mouku, přidáme lahůdkové droždí a sůl. Trochu pomixujeme, přidáme nakrájený česnek a znovu trochu umixujeme. Nakonec dávám šťávu z citronu a podle požadované konzistence přidám vodu. Může z toho být sýr podobný hermelínu nebo lepkavá hmota podobná taveňáku. Vše dám do mističky a na pár chvil do ledničky. Mezi tím si připravím na talířek rukolu s rajčátky a celé to pomaloučku pokapu medem nebo agáve sirupem a kvalitním olivovým olejem. Nakonec přichází sýr.