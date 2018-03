Rak čtyřlistý (Cherax quadricarinatus)

Tento druh raka je nejvíce chovaným rakem z rodu Cherax. Je také chován na farmách (Nový Zéland, Afrika, Asie a Amerika) jako strava, ze kterých se dostal do nádrží chovatelů. Pochází z Austrálie. Jedná se o druh dorůstající velikosti až 25 cm a váhy 600 g je atraktivní jak velikostí, tak barvou – barva těla je modrozelená nebo šedá, klepeta jsou modrá, u samců s červenou skvrnou.

Chov raka čtyřlistého

Nádrž na jeho chov by měla mýt minimální rozměry 100 x 50 x 40 cm, dobře zakrytá (u skla nejlépe v lištách), protože velice dobře šplhá po kabelech, hadicích a má dost velkou sílu v klepetech. Chov je nejlepší samostatně (tj. každý jedinec zvlášť).

Dokáže přes noc celou nádrž přebudovat (zde pozor na těžší kameny, kořeny – mohly by ho zavalit). Z tohoto důvodu ani akvarijní rostliny nedoporučuji. Většině chovatelů se osvědčilo dno z hrubšího substrátu (kamínky) a na úkryt novodurové trubky patřičného rozměru.

Chov s rybami také nedoporučuji, protože raci všeobecně jsou vnímáni jako zdravotní policie, ale i spící ryby na dně považují za potravu a na druhou stranu když se rak svlékne, tak je zcela bezmocný a vystaven rybám na pospas. Svlek by vždy měl zůstat v nádrži – rak ho požírá a tím získává spět potřebné stavební látky.

Vybavení nádrže

vzduchovací motorek

filtr (ne molitanový – dokáží ho sežrat – bez následků pro ně)

Teplota vody by měla být od 20°C do 25°C bez chemických látek (hlavně chlór je prudký jed pro všechny korýše). Do nádrže můžeme vložit sušené dubové listy , sušené listy mořského mandlovníků nebo šišky olše -je to prevence proti nemocem a zároveň i zdroj potřebných látek.

Potrava by měla by být co nejpestřejší – akvarijní rostliny, mražený hrášek, špenátové spařené listy, živé i mražené patentky, kousky rybího masa (ze sladkovodních ryb) s kůží a kostmi, vodní šneci, sušené krmivo pro korýše (nejlépe pravidelně měnit značky krmiv).

Rozmnožování

Pohlavní rozdíl je takový, že samec má na posledním páru kráčivých nohou pohlavní póry, kdežto samice je má na druhých.

Po páření je dobré samici oddělit a dopřát jí klid (při vyrušení je schopna vajíčka shodit). Počet mláďat bývá 100 až 1000, ale část je ztracena během vývoje kvůli kanibalismu mláďat, nebo špatnému svlékání.

Raci jsou všeobecně soumračná zvířata, a proto by měl chov probíhat na klidném místě.

Autor textu, foto: Petr Difko, chovatel korýšů