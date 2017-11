Půvabná vajgélie

Pokud mluvíme o vajgélii (Weigelie, Weigela), mluvíme o nenáročném, spolehlivém a půvabném keři, který se hodí do každé zahrady. Obvykle se dorůstá do výšky dvou metrů, je tedy potřeba před jeho výsadbou dobře promyslet, kam keř umístíme. Dostatek prostoru rostlina potřebuje nejen kvůli svému vzrůstu ale také proto, aby co nejlépe vynikly jeho krásné ohnuté větve. V období, které začíná měsícem květnem a trvá, až do června se na rostlině začínají objevovat krásné květy v trubkovitém tvaru. Ty jsou zbarveny do bílé, růžové či červené barvy. Velké oblíbenosti se těší odrůdy, které jsou zdobeny dvoubarevnými listy. Ty jsou totiž dekorativní téměř po celý rok a nejen v období květu.

Odrůdy rostliny

florida Variegata: tato odrůda se běžně dorůstá do dvou metrové výšky. Jde o odrůdu, kterou zdobí dvoubarevné listy, rostlina tak tedy hned působí mnohem více dekorativním dojmem

tato odrůda se běžně dorůstá do dvou metrové výšky. Jde o odrůdu, kterou zdobí dvoubarevné listy, rostlina tak tedy hned působí mnohem více dekorativním dojmem florida Alexandra: tato odrůda se dorůstá přibližně do výšky 150 centimetrů. Květy se začínají objevovat v dubnu a vydrží až do červa. Zbarveny jsou do růžové barvy

tato odrůda se dorůstá přibližně do výšky 150 centimetrů. Květy se začínají objevovat v dubnu a vydrží až do červa. Zbarveny jsou do růžové barvy florida Alba: tato odrůda kvete od května až do června a květy jsou zbarveny do bílé barvy

tato odrůda kvete od května až do června a květy jsou zbarveny do bílé barvy lorida Atropurpurea Nana: tuto odrůdu zdobí růžové květy a červené listy

tuto odrůdu zdobí růžové květy a červené listy florida Caricature: tato odrůda nese zelené listy, které jsou zdobeny žlutým lemováním

tato odrůda nese zelené listy, které jsou zdobeny žlutým lemováním florida Eva Rathke: tato odrůda kvete od června až do srpna tmavě červenými květy

tato odrůda kvete od června až do srpna tmavě červenými květy hybrida (vajgélie křížená): tato odrůda kvete bílými, červenými či růžovými květy

tato odrůda kvete bílými, červenými či růžovými květy praecox (vajgélie raná): tato odrůda se dorůstá do výšky jednoho metru, květy jsou červenorůžové barvy a objevují se již od počátku dubna

Charakteristika rostliny vajgélie

Zemí původu pro tento keř je Čína, nebo Korea. Je to opadavý keř, jehož listy jsou vejčité ve střední velikosti. Jejich barva může být zelená, vínová či panašovaná. Barva jeho krásných květů je opravdu velmi rozmanitá. Setkat se můžeme s bílou, růžovou, vínovou, nebo červenou barvou. Jeho výška se odvíjí podle zakoupeného druhu, většinou jde o výšku kolem jednoho až dvou metrů. I když jde o rostlinu opravdu nenáročnou na pěstování, zároveň se řadí mezi rostliny velmi nenáročné na pěstování. Některé odrůdy se také velmi hodí do živých plotů. Po odkvětu rostliny je třeba seřezat jeho výhony asi o 1/3. Nemějte strach, že rostlině ublížíte. Tímto zákrokem naopak jeho růst jen a jen podpoříme. Jde o rostlinu mrazuvzdornou a velmi vytrvalou.

Jak na správné pěstování rostliny

Vajgélie ke svému správnému růstu potřebuje půdu poměrně bohatou na živiny a poměrně velký dostatek slunečního světla. Případně snese i mírně zastíněné stanoviště. Naprosté většině odrůd se totiž opravdu nebude dařit v půdě, která bude příliš suchá a obsah živin bude velmi nízký. Vajgélie se řadí mezi rostliny plně mrazuvzdorné. Může se sice stát, že v případě opravdu silných mrazů rostlina mírně namrzne, ale nic se neděje. Právě poté, co provedeme nutný řez, se rostlina vzpamatuje, a opět bude nádherně růst. Za podmínky, že jí budeme pěstovat na správném místě a poskytneme jí alespoň tu minimální péči, bude vajgélie vypadat nádherně klidně i více než 50 let. Tento keř můžeme množit pomocí dřevitých řízků, které jen jednoduše vysadíme ven přímo do půdy.