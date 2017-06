Pudinková buchta se zakysanou smetanou

Tato buchta je jedna z těch „mokrých“. Jde o velmi vláčnou buchtu, která chutná malým i velkým. Díky různým obměnám lze péci opravdu často.

Na těsto budete potřebovat

200g polohrubé mouky

180g cukru krupice (krystal)

½ hrnku oleje (100 ml)

½ hrnku mléka

¾ prášku do pečiva

3 vejce

špetka soli

Všechny suroviny smícháme a vyšleháme elektrickým ručním šlehačem. Těsto vlijeme na vymazaný a vysypaný plech. Na těsto rovnoměrně rozlijeme uvařený pudink. Na ten budete potřebovat 1l mléka, 3 balíčky vanilkového pudinku a 6-7 lžic cukru. I s pudinkem dáme péct na 180 °C asi 20-30 minut.

Horkou buchtu rovnoměrně pomažeme dvěma vaničkami (kelímky 250g) zakysané smetany. Posypat můžeme skořicovým nebo vanilkovým cukrem, kakaem, čokoládovými lupínky a podobně.

Náš tip: Tento pudinkový koláč je výborný, i pokud do těsta (nebo do jeho části) přidáte lžíci kakaa. Pudink uvaříte z čokoládového pudinku. Buchtu pak posypete grankem nebo nastrouhanou čokoládou. Stejně tak lze do těsta přidat 3 lžíce nastrouhaných ořechů. Pak použijete karamelový pudink.

