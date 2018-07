Proč se vrhnout na společné bydlení aneb ve dvou se to lépe táhne

Randíte se svým partnerem už několik měsíců a vše se zdá mezi vámi ideální. Báječně si rozumíte, máte podobné názory a pohled na svět. Je vám spolu tak dobře, že začínáte uvažovat o společném bydlení. Máte strach, že se všechno pokazí? Že přijdete o svoji svobodu? Že budete celé dny sbírat po bytě partnerovy ponožky, víkendová dopoledne strávíte u plotny a romantické večeře se promění ve sledování televize s miskou brambůrek? Máme pro vás výběr benefitů, které společné bydlení přináší a pár tipů, jak zvládnout první měsíce ve společné domácnosti co nejlépe.

Bydlení neznamená domov

Prvním krokem ke spokojenému soužití je vybrat takové bydlení, které je dostupné a kde je vám oběma příjemně. Pokud žijete v pronajaté garsonce, která jen s vašimi věcmi praská ve švech, pak asi vašemu partnerovi nebude nejlíp, když jeho přistěhování bude podmíněno tím, aby veškerý svůj majetek spálil. Vy se možná zase nebudete cítit zrovna krásně, když se nastěhujete do jeho bytu, který je sice dostatečně velký, ale kde již jeho předchozí přítelkyně s vidinou slibné budoucnosti zařídila dětský pokoj.

Proto zvažte, zda se nepoohlédnout po novém bydlení, které bude vyhovovat oběma, případně se nepustit do úprav stávajícího. Jako pár máte větší možnosti, jak získat potřebné finance. Jednak finanční instituce nabízejí pro páry speciální zvýhodnění v podobě partnerských půjček a pak se také zvyšuje vaše spolehlivost, protože ve dvou klesá riziko neschopnosti úvěr splácet.

Sdílejte finance

Téma, které byste si měli ujasnit a rozmyslet hned na začátku, je hrazení běžných společných nákladů. A nemusíte se děsit, život v páru nemusí nutně znamenat zrušení samostatného účtu a převedení všech peněz na jeden „partnerský“. Variant, jak v partnerství hospodařit, existuje mnoho. Někomu vyhovuje společný účet, jiným zase to, že každý přispěje určitou částku do rozpočtu a s ostatními penězi už nakládá podle svého.

Sdílením financí a nákladů můžete také výrazně ušetřit. Třeba úpravou některých pravidelných plateb, jako jsou paušální platby za telefon, úrazové pojištění nebo splátky půjčky. Např. díky Partnerské konsolidaci mají páry možnost sloučit všechny půjčky obou partnerů do jedné, a získat tak nižší úrok i měsíční splátku. „U tohoto produktu to ale skutečně platí jen tehdy, žijí-li ve společné domácnosti,“ upozorňuje Cyril Křůpala ze společnosti Cofidis.

A výhodou je, že pokud například přijde menší pracovní krize, dlouhodobější nemoc nebo podobná nepříjemnost, kvůli které nebudete schopni nějakou dobu finančně dostát svým povinnostem, v partnerovi máte vždy pomyslnou „rezervu“. Také prasátko se plní rychleji. Nové auto, lednice nebo nábytek do pokoje? Na to vše se ve dvou lidech střádá zkrátka snáze.

Podělte se o domácí práce

Co se týká péče o domácnost, buďte v ní zodpovědní sami za sebe a zároveň ohleduplní ke svému partnerovi. Doba, kdy žena zásadně stála u plotny a pečovala o domácnost, zatímco muž pracoval a živil rodinu, je již dávno za námi. Dnes pracují ve většině párů oba partneři a výjimkou nejsou muži, kteří rádi nakupují a vaří nebo ženy, kterým nedělá problém zatlouct hřebík nebo zajet s autem do servisu. Proto si rozdělte domácí práce tak, aby to vyhovovalo oběma. A pokud existují skutečně činnosti, které ani jeden z vás nemusí, dohodněte se na střídání.

Ačkoliv trávit život úklidem nebo vařením není zrovna velkou zábavou, natož IN, určitě lze nalézt takové řešení, které bude vyhovovat oběma. Když odpoledne po cestě z práce partner nakoupí suroviny na večeři, vy uvaříte a pak společně umyjete nádobí, zbyde vám ještě dost času na návštěvu kina nebo bazénu.

Připravte se na krizové situace a komunikujte

Pokud se rozhodnete pro společné bydlení, počítejte s tím, že spolu budete trávit mnohem více času a navíc budete muset řešit i situace, které jste nikdy nezažili a které mohou být dost stresové.

Pokud nastane konflikt či krizová situace, je důležité především komunikovat a nesrovnalosti nezametat pod koberec. I z maličkostí se může časem vytvořit obrovský problém, který už nebudete schopni řešit v klidu a zbytečně vybouchnete. Pokuste se domluvit na tom, v čem může ustoupit partner, v čem zase vy, a kde naopak budete muset udělat kompromis.