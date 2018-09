Proč ovoce opadává dříve než by mělo?

Už to vypadlo, že se bude moci těšit z velké úrody ovoce, větve se pod úrodou doslova prohýbaly, ale nakonec téměř všechno opadalo. Pokládáte si otázku proč tomu tak bylo? Tuto problematiku se vám dnes pokusíme alespoň trochu objasnit.

Extrémní teploty a velké sucho

Tento nadpis doslova popisuje letošní léto. Vedra byla opravdu úmorná a srážky se téměř vůbec nevyskytovaly. V takových podmínkách začnou strádat i ovocné stromy a ovoce z nich pomalu ale jistě začne opadávat dříve, než stihne dozrát. Dá se tomu nějak předcházet a jak stromům poskytnout první pomoc? Nejdůležitější je samozřejmě zalévat, zalévat a zase zalévat. Pokud se vám ale nechce každý den trápit se zaléváním, můžete vyzkoušet půdní sondy. Jsou to vlastně plastové trubky, do kterých se vloží půdní sonda a díky nim se tak ke kořenům stromů dostane potřebná voda.

A jak takovou sondu do půdy umístit? Postup není nic složitého, budete potřebovat pouze nějaké ty svaly. Začněte tím, že si připravíte přibližně 50 cm hluboké jámy. Tato jáma by měla být kolem obvodu stromu. Tyto trubky mají tvar husího krku a proto je nutné je do potřebné hloubky umístit šroubovitým pohybem. Nyní už jen podle toho, jaké je sucho lejeme vodu přímo do sondy. Kořeny stromů ve velkém vedru potřebují opravdu velké množství vody a tak se nebojte každému stromu poskytnout třeba i 30 litrů.

Stromy zaléváte a ovoce přesto opadalo?

Ne vždy musí být za tímto problémem nedostatečná závlaha. I ovocné stromy potřebují trochu vaší péče a je pro ně poměrně důležitá správná výživa. Nároky na živiny se liší druh od druhu. Například na nedostatek dusíku velmi často trpí broskvoně, nebo švestky. Naopak velké množství fosforu potřebují například jabloně, či višně. To, že naše stromy trpí nedostatkem výživy, poznáme na první pohled podle listů. Pokud naše ovocné stromy trápí nedostatek dusíku, jeho listy budou zespoda žlutozelené, plody budou značně menší a ve velké míře začne opadávat dříve, než stihne dozrát. Pokud bude naše stromy trápit nedostatek fosforu, listy budou zvláštně bledé, ovoce malé a také velmi rychle opadá. Pokud víte, že vaše půda není bohatá na živiny, nebojte se zakoupit a použít vhodné hnojivo.

Teplé počasí nahrává škůdcům a chorobám

Velká vedra bohužel velmi prospívají také škůdcům a chorobám, díky kterým také může naše ovoce ze stromů opadat. Například jabloně velmi často trpí na napadení obalečem obecným. Jedinou ochranou proti tomuto škůdci je postřik, který se ale musí provést ve správný čas. Správný čas vypozorujeme nejpřesněji, když na strom umístíme tzv. lapače a postřik pak provedeme sedmý den po té, kdy se na naše lapače chytlo nejvíce obalečů.