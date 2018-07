Proč mi praskají rajčata?

Zasadili jste si rostliny rajčat a věnovali jim všemožnou péči. Navzdory tomu ale výsledky neodpovídají vaší pěstitelské snaze. Plody zdobí nehezké praskliny. Marně dumáte, čím je to způsobeno. Jak tedy pukání plodů zabránit?

Příčinou je nepravidelný přísun vody

Musíme říci, že s praskáním rajčat byste se měli vypořádat poměrně snadno. Nejčastější příčinou tohoto jevu totiž bývá nepravidelné zavlažování. Když například je určitou dobu sucho a poté následuje prudší déšť, rostlina na jednou neví, co si má s nečekaným přísunem vody počít a její pletiva prasknou. Nejčastěji k tomu dochází na plodech.

Snažte se o rovnoměrnou zálivku

Podobný jev nastává samozřejmě i tehdy, pokud zálivka není pravidelná, to znamená, že půdu necháte vyschnout a pak ji následně vydatně zalijete. Může se to stát tehdy, když pěstujete rajčata na chatě či chalupě, kam se dostanete jenom o víkendu. V případě sucha pak rostliny také postrádají pravidelný přísun závlahy. Na víkendovou zálivku pak mohou reagovat praskáním plodů. U venkovního pěstování se zálivka dá regulovat hůře, ve sklenících a fóliovnících je to lepší. Důležité proto je snažit se o to, aby zálivka byla co nejvíce rovnoměrná.

Některé odrůdy jsou odolnější

Mezi další příčiny praskání patří také kolísání teplot. Zároveň se dá vysledovat, že některé odrůdy rajčat jsou na praskání odolné více, některé méně. Třeba odrůdy jako Toríno, Strillo, Parto, Tipo či Bejbíno jsou považovány za vysoce odolné. Naopak odrůdy jako F1 hybridy praskají častěji. Proto praskání můžete so určité míry předejít i výběrem vhodné odrůdy.

Co dělat s popraskanými rajčaty?

Vzhledem k tomu, že pukání plodů nezpůsobuje ani škůdce, ani choroba, nemusíte se bát prasklé plody konzumovat. Je ale třeba rajčata často kontrolovat a sklízet, ideálně je sklidit hned jakmile prasknou a nenechávat je na keříku. Také je hned po sklizni zpracovat. Praskliny jsou totiž náchylné k tvorbě plísně. Ve chvíli, kdy začne na rajčeti vznikat plíseň, už pochopitelně není vhodné ke konzumaci.