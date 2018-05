Proč je cítit moč po konzumaci chřestu?

Obzvláště pokud se chcete zbavit nějakého toho kilogramu, měl by se součástí vašeho jídelníčku stát chřest. Disponuje totiž velmi nízkým obsahem kalorií, což jej řadí vyloženě mezi dietní potraviny. Při redukčních dietách a léčbě obezity je tak přímo ideální. Ale i při jiných potížích.

Další předností chřestu je vysoký podíl vlákniny, kyseliny listové a vitaminů A, C a E. Z minerálů je významný draslík, fosfor, železo, hořčík a bohaté zastoupení v chřestu mají i stopové prvky. Množstvím proteinů dokonce dostihuje špenát. Jedná se tedy o nízkokalorickou potravinu bohatou na minerály. Přírodní cestou nás tak přímo nadopuje řadou prospěšných látek. Zapomeňte na multivitamínové tablety a chroupejte chřest.

Chřest na ledviny i obezitu

Tato zeleninka ovšem dokáže i léčit a být nápomocna jako podpůrný prostředek při řadě vážnějších onemocnění. Mezi ty patří například nemoci ledvin. Chřest napomáhá při tvorbě moči v ledvinách a odvodňování. Tělu zkrátka pomáhá zbavovat se nadměrného množství tekutin ze tkání. Výjimkou jsou pacienti s nefritidou (zánět ledvin), kteří by se chřestu měli spíše vyhýbat. Vláknina v něm obsažená je prospěšná i při zácpě a jeho pročišťovací a detoxikační schopnosti zase zabírají na různé kožní problémy.

Chřest a „vůně“ moči

Možná jste si všimli, že se vám po konzumaci chřestu změnilo aroma vaší moči. Mnozí udávají zápach nepříjemný štiplavého charakteru připomínající vůni čpavku, nahnilého zelí či zkažených vajec. Zajímavý je poznatek, že tento zápach často necítí ten, kdo jej vyprodukoval, ale spíše někdo nezúčastněný. Navíc se tento zápach nemusí vyskytnout u každého. Vědci si proto zatím stále nejsou jisti, co za touto změnou aromatu moči stojí. Jednou z teorií tak je, že se týká jen jedinců s určitým genem, kteří během trávení vytvářejí enzym, jež tuto listovou zeleninu štěpí do různých sloučenin.

Za zápachem stojí chemie

A to se už pohybujeme na poli chemie. Jisté je to, že za zápachem zápach moči stojí různé složky chřestu obsahujících síru. V minulosti se mělo za to, že se jedná o látku methylmerkaptan, která se mimo jiné nachází v krvi a mozku. Později výzkumy ukázaly, že na vině jsou konkrétně složky metylthioakrylát a methylthiopropionát. Další látkou, která může mít na zápachu moči po konzumaci chřestu lví podíl, je asparagin, což je kyselina, která je vylučována právě s močí. Ta je obsažena v éterických olejích obsažených v chřestu.

Zápach je zcela neškodný

K tomu, abyste zápach ale vůbec zaregistrovali, je samozřejmě zapotřebí pozřít určité množství této zeleniny. Po jedné dvou tyčinkách si samozřejmě nic nevšimnete, k významnějším změnám obvykle dochází až po konzumaci minimálně pěti chřestových tyčinek. K samotnému zápachu dochází během trávení, kdy se zmíněné látky rozkládají a můžete ho zaznamenat tak čtvrthodinku až půl hodiny po konzumaci a nezbavíte se ho do té doby, než vaše tělo chřest zcela stráví, což tedy může trvat i několik hodin. Ale nemějte strach, tento zápach je zcela neškodný. Chřest v tomto smyslu tedy můžete konzumovat bez obav.