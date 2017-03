Pro Váhy zelená, pro Štíry červená…

…aneb zjistěte, jaká je nejvhodnější barva do interiéru podle vašeho znamení

Chystáte se vymalovat svůj interiér a stále si nevíte rady, jakou barvu zvolit? Bytový designér Stanislav Kralovanský přináší skvělé tipy na barevné kombinace podle vašeho znamení horoskopu! Jak je známo, barevné odstíny dokážou ovlivňovat naši náladu, zdraví a dokonce i to, jakým způsobem vnímáme okolní svět. Proto je důležité k volbě barevných kombinací přistupovat zodpovědně. Na následujících řádcích se tak dočtete, které barvy jsou pro vás ideální pro malování pokojů v souvislosti s vaším znamením zvěrokruhu, a poradíme, jakými doplňky ozvláštnit své obydlí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beran patří k ohnivým znamením, která milují akci a přímé jednání, tudíž také ve svém interiéru má rád prvky, které takové principy vytvářejí. Ačkoliv se to může zdát poněkud netypické, právě toto ohnivé znamení dává přednost v malování pokojů jemnými pastelovými odstíny, jako je žlutá, růžová či oranžová. Pro dynamickou osobnost Berana jsou tyto barvy jakýmsi relaxačním prvkem, který jím dává pocit domova. Berani mají rádi umění, a tak na jejich stěnách, by vždy měly viset nějaké zajímavé obrazy. Potrpí si však na kvalitu, a tak jim postačí jeden či dva obrazy, které ale musí být netradiční a jedinečné!

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk patří ke znamením, která stojí nohama pevně na zemi. Mají rádi pohodlí a teplé odstíny žluté barvy. Ideální jsou tóny medu, jantaru či hnědi. Tyto odstíny Býci rádi kombinují s netradiční černou barvou. Není však nutné zvolit v interiéru černé stěny, stačí tímto odstínem vytvořit kontrastní prvky, které budou na Býky působit uklidňujícím dojmem. „Jelikož má toto znamení rádo věci krásné a luxusní, není na škodu na stěny umístit velká zrcadla – ideálně starožitné unikáty,“ dodává Stanislav Kralovanský, odborník na malování z firmy Malíři Natěrači CZ.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci patří k vzdušným znamením, která jsou neustále v mentálním i fyzickém pohybu. Pro Blížence je barva stěn v interiérech velice důležitá. Považuji jej za zdroj inspirace a energie. Ideální barva pro toto znamení je tak slunečně-žlutá, která vybízí Blížence k aktivitě a veselé náladě. Pro Blížence je vzdušnost a účelnost bytu mnohem důležitější než načančané prostory. Mají však nespoutanou osobnost, a tak rádi své interiéry ozvláštní například tapetou s jarní loukou.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vodní znamení Raka je velmi rodinně založené a tak, by i interiéry, ve kterých Raci bydlí, měly na první pohled vytvářet rodinnou atmosféru. Toto znamení potřebuje být neustále propojené se svým domovem a při výběru doplňků klade důraz na ty, které navozuji pohodu a klid. Raci dávají přednost přírodním materiálům, jako je dřevo, hlína, bavlna či len. Z barev mají nejraději jemné odstíny tyrkysu, mořské zeleně či světlemodré barvy v kontrastu v bílou. Mají rádi květiny, tudíž nepohrdnou ani něžnou tapetou s květinovým vzorem.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi patří k ohnivým živlům, kterým patří Slunce, jež představuje zdroj zdraví a vitality. Interiéry Lvů, by tak měly být zařízené tak, aby je přirozeně dobíjely energii. Lvi dávají přednost kvalitním a luxusním bytovým doplňkům, mají rádi obrazy – originály jsou samozřejmostí a vyžadují jemné nasvícení spoustou svíček či lampiček, které je stabilizuje a uklidňuje. Toto znamení může v malování pokojů využívat klasickou bílou barvu, díky které krásně vynikne luxusní nábytek. Pokud, by však Lvi chtěli více experimentovat – ideální barvou je pro ně fialová, lidově také nazývána barvou králů.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panna je spjatá s živlem země, a to se výrazně projevuje také v zařízení jejího obydlí. Panny mají rády přírodní materiály, a tak v jejich interiérech zřídka kdy najdeme nábytek z umělé hmoty, plastu či kovu. Toto znamení miluje barvy podzimu a odstíny krémové, smetanové či béžové. Tyto jemné barvy často kombinuje s hnědou, která je ekvivalentem pro pořádek a sílu a Pannám dodává potřebnou energií. Ve svém interiéru vyžadují intimitu a v jejich domovech, by vždy mělo být místo na krb.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhy patří k vzdušným znamením, která mají rády tajemno a jedinečnost. Velmi rádi zdobí své interiéry a utrácejí za to mnohdy nemalé částky. „O vahách se často říká, že bývají mistři designu a dokážou umístit vše tak, aby to krásně vynikalo,“ upozorňuje Kralovanský, který ve firmě Malíři Natěrači CZ působí mimo jiné jako bytový designér. Mají rády těžké závěsy či krajkové záclony. K tomuto znamení se také výborně hodí výrazné tapety s květinovými nebo orientálními vzory. Z barev je pro ně ideální zelená – barva harmonie, kterou Váhy vyžadují. Vybírat by měli hlavně z odstínů mořské zeleně či tyrkysové.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Štír je bodní znamení kontrastů a vše prožívá velmi emotivně. Patří ke znamením se silně rozvinutou intuicí, a je to osoba velmi smyslná a vášnivá. Má rád klid a často je introvertní povahy, proto by jeho obydlí mělo být zařízeno v intimním duchu. K jeho ideálním barvám patří červená. Přestože mnoho lidí považuje červenou za barvu agresivní, správně zvolené odstíny červené dokážou vytvořit v obydlí Štírů velmi příjemnou atmosféru. Neměli bychom také opomínat fialovou, jelikož toto znamení často trpí problémy s usínáním, a tato barva dokáže Štíry výjimečně uklidnit a navodit relaxační atmosféru.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci bývají velmi rozběhaní a aktivní. Toto znamení, by se mělo čas od času uklidnit a zrelaxovat. Právě proto pro domácnost střelců jsou ideální doplňky z živých květin či alespoň obrazy s přírodními motivy. Střelci tak mohou ozvláštnit své interiéry zajímavou fototapetou s motivem lesu či květinové louky, která v jejich obydlí dokáže vytvořit malou oázu klidu. Z barev by měli volit spíše chladnější odstíny, při kterých se dokážou uvolnit od stresu. Ideální jsou tedy veškeré odstíny modré či malachitová zeleň.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi patří k stabilním zemským znamením. Mají rádi řád a solidnost a jejich obydlí, by jim mělo poskytovat v první řadě pocit bezpečí. Jsou to spíše konzervativní bytosti, které dávají přednost klasickým tvarům a ryzím dřevěným kusům nábytku. Avšak toto znamení má velmi rádo kov či kameny, proto často ve svých interiérech využívá industriální styl. Má rád klasickou bílou barvu a také rád experimentuje s pastelovými odstíny, které v kombinaci s industriálním stylem dokážou v jejich interiérech vytvořit zajímavou a velmi netradiční atmosféru.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři jsou v dobrém považování za největší exoty zvěrokruhu. Toto vzdušné znamení patří k zajímavým osobám, které zkrátka vidí vše tak nějak jinak než ostatní. Jsou to originální osobnosti, které ve svém domově potřebuji pocit vzdušnosti a lehkosti. Dává přednost moderně zařízeným interiérům, má rád silné a výrazné nasvícení. Z barev však volí spíše tlumené a elegantní odstíny šedé, nebojí se však také experimentovat s citrusovými odstíny, které podtrhují jeho originalitu. Právě citrusové odstíny také prospívají dobré náladě, stimulují a pomáhají Vodnáře zbavit stresu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Jako poslední znamení jsou Ryby, které patří k vodním živlům. Jako správné vodní znamení, není divu, že Ryby inklinují k vodě a mají rády vše, co je s ní spojeno. Křehká povaha tohoto namění vyžaduje mít ve svém interiéru věci krásné, které napomáhají stabilizovat mysl, ducha i srdce. Často volí jemné osvětlení či světlo svíček. Ryby by se měly vyvarovat umělým materiálům a kovu. Ideální barvou pro toto znamení je bílá, která má na Ryby magnetizující až léčivé účinky. Odvážnější mohou také sáhnout po odstínech pastelové modré či mentolové. „Ryby by se však měly vyvarovat černé či šedé, která na ně působí depresivně,“ uzavírá Kralovanský.