Přizpůsobivý keř tamaryšek

Ve chvíli, kdy se na tento keř podíváte, rozhodně by vás nenapadlo o jak silnou a vytrvalou rostlinu vlastně jde. Jde o rostlinu, která nás také může velmi překvapit rychlostí svého růstu a běžně se doroste až do výšky kolem tří metrů. Je to keř opadavý, jehož větve jsou dlouhé a předkloněné. Jeho listy jsou velmi jemné a celý keř působí velmi křehkým dojmem, proto by vás rozhodně nenapadlo, jak dobře dokáže odolat například silnému větru. V období od dubna až do května se z tamaryšku stává opravdová dominanta celé zahrady. V tomto období je totiž obklopen velmi drobnými květy, které jsou zbarvené do světle růžové barvy. V těchto měsících vám keř na zahradě budou nepochybně závidět všichni vaší sousedé.

Odrůdy rostliny tamaryšek

Tamarix tetrandra: tato odrůda se může poměrně rychle dorůst do tří metrové výšky. Květy se začínají vyskytovat z jara a jsou zbarveny do právě světle růžové barvy. U této odrůdy je nutné po odkvětu provádět řez. Vždy je nutné seřezat celé větve i s odkvetlými květy

pentandra: u této odrůdy se květy objevují až v letních měsících a zbarveny jsou do tmavě růžové barvy, navíc také velmi silně voní. U této odrůdy je důležité řez provádět hned na jaře, kdy odstraníme větve, které v předešlém roce kvetly

Charakteristika rostliny

Jde o poměrně exotický keř, protože zemí původu je pro něho západní Asie. Jde o opadavou rostlinu, která má poměrně malé, zelené listy a krásné růžové květy. Právě pro tyto květy je rostlina tak velice dekorativní a na první pohled zaujme opravdu každého. Květy jsou krásné u obou odrůd, avšak pouze u odrůdy T. pentandra se můžeme setkat také i s velmi intenzivní vůní. Jde o rostlinu opravdu velmi nenáročnou na pěstování. Skvěle bude vypadat ve společenství jiných dřevin, ale ostudu vám neudělá ani náhodou i jako samostatně stojící rostlina. Každoroční řez je pro tamaryšek naprostou nutností, protože rostlina roste velmi rychle. Doba řezu se odvozuje dle toho, jakou odrůdu jsme pořídili. Jedná se o vytrvalou, mrazuvzdornou rostlinu. V případě, že se pro tamaryšek rozhodnete, budete mít opravdu krásnou rostlinu, z jejíž krásy se budeme moci těšit po dlouhé roky.

Jak na správné pěstování

Tamaryšek je opravdu rostlinou výjimečnou. Snese totiž téměř cokoli. Jde o rostlinu, která je vybavena neskutečným systémem adaptace, rychle se tedy dokáže přizpůsobit téměř jakémukoli prostředí. Jako vhodné místo k jeho výsadbě považujeme slunný kout naší zahrady, protože jen díky přítomnosti slunce bude rostlina plně a krásně kvést. Správná zemina by vždy měla být propustná a lehká. Stejně jako u všech rostlin je nutné, aby tamaryšek dobře zakořenil. Poté si již velmi dobře dokáže poradit i s případným krátkodobým suchem. V případě, že se rozhodneme náš keř namnožit, můžeme se do toho směle pustit, nejde totiž vůbec o nic složitého. Tamaryšek množíme pomocí řízkování, které z rostliny odstraňujeme během podzimu. Takto odstraněné řízky poté již jen venku zasadíme do půdy a máme vystaráno. Tamaryšek nepatří mezi rostliny, které by trpěly na různé problémy. Běžná potíž, se kterou se během jeho pěstování můžeme setkat je špatné kvetení ve chvíli, kdy ho zasadíme na velmi stinné místo.