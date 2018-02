Příprava zahrady na jaro

Jaro už se blíží a s ním i nutná příprava na zahrádkářskou sezónu. Její začátek je velmi rychlý. Jarní vláha a slunečné počasí stimulují trávníky i stromy k rychlému růstu, který je často rychlejší než péče jejich majitelů. Na jaře zahrádkáře a sadaře čeká hned několik úkonů. Od přípravy půdy přes sečení nejrychleji rostoucího jarního trávníku či zastřihování ovocných stromů a úpravu živých plotů. V následujícím textu přinášíme pár rad a tipů na pomocníky, kteří Vám práci na zahradě ulehčí.

Porážení stromů v období vegetačního klidu

V zimě nastává u většiny rostlin „vegetační stav,“ který se projevuje podobně jako zimní spánek zvířat, rostliny se v této době uzavřou, zpomalí se proudění jejich mízy a jsou tak méně citlivé na změny. Jestli potřebujete na své zahradě pokácet nevyhovující stromy a nahradit je novými, měli byste si vybrat právě období vegetačního klidu, které končí 31. března. Ideálně byste tento úkon neměli provádět sami, ale přizvat si certifikované arboristy.

Prořezání stromů

Jaro nám také dává příležitost k prořezání a zastřižení ovocných a okrasných stromů. Cíl prořezání může být dvojí: čistě estetický nebo touha po větší úrodě. K těmto úkonům se dobře hodí vyvětvovací nůžky. Kdo však má na starost větší ovocný sad, nepohrdne ani profesionální akumulátorovou variantou sadařských nůžek či drobnou akumulátorovou pilou, která se na prořezávku větví v terénu výborně hodí.

Provzdušnění půdy – vertikutace

Prořezání neboli vertikutace se provádí za pomoci speciálního stroje – vertikutátoru. Ten slouží k prořezání půdy, při kterém se zbavujeme zplstnatělých zbytků trávy, plevelů, mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Při něm se zlepšuje příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění požadované vegetace (zejména travin).

Kompost

Začátek jara je také ideálním časem pro přípravu kompostu. Vedení kompostu je dobrý prostředek pro zlepšení půdy obohacením o rostlinné živiny. Převážně se skládá z posekané trávy a natrhaného plevelu z předešlé sezóny, ale je dobré ho obohatit například o nadrcené zbytky ze zastřižených živých plotů či stromů. Ideální je co nejrůznorodější směs materiálů. Do kompostu patří tráva, listí, seno, sláma, plevel, piliny, dřevní štěpka, hlína, odřezky z vinné révy, vychladlý popel či uhlí ze dřeva. Do kompostu naopak nepatří zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z dřevotřísky, uhynulá zvířata, chemicky ošetřené zbytky, trus masožravých zvířat atd. Důležitá je co nejjemnější struktura materiálu. Ideálním pomocníkem k přípravě kompostu je zahradní drtič na odřezané větve ze stromů a keřů.

Produktové tipy na pomocníky do jarní zahrady:

Tichý elektrický drtič Viking GE 135 L

Zpracuje větve až do průměru 35 mm. Materiál je pomalu vtahován ozubenými válci, což zajišťuje výrazně tišší provoz než u štěpkovačů s rotujícími noži.

Doporučená maloobchodní cena 9 890,- Kč

Silný motorový rotační kypřič Viking HB 585

Se záběrem 85 cm zvládne HB 585 pozoruhodným tempem dokonce i celá pole. Je to i díky silnému motoru Kohler Courage s nahoře umístěnými ventily. Pokud se pracuje v užším prostoru, je možné zmenšit záběr na 60 cm

Doporučená maloobchodní cena 21 990,- Kč

Silně elektrické zahradní nůžky STIHL HSE 71

Silné elektrické zahradní nůžky s motorem o výkonu 600 W s nízkými vibracemi pro vyšší výkony. Silné při střihání, ergonomický design, snadné ovládání. Řezná délka 60 cm.

Doporučená maloobchodní cena 5 190,- Kč

Lehké benzínové zahradní nůžky s jednopáčkovým ovládáním a ErgoStart (E) STIHL HS 46 C-E, řezná délka 55 cm

Zvláště lehké nůžky na živé ploty s ErgoStart (E) a systémem zjednodušeného startu motoru. Jsou vybaveny antivibračním systémem, beznářaďovým uzávěrem paliva a jednostranně ostřenými noži. Vhodné pro náročnější práce kolem domu a komunální nasazení menšího rozsahu.

Doporučená maloobchodní cena 13 890,- Kč

Profesionální akumulátorové nůžky STIHL ASA 65

Akumulátorové vyvětvovací nůžky pro rychlý a silný řez zejména při stříhání vinic a ovocných stromů. Snadno použitelné pro praváky i leváky, robustní hliníkové tělo, ergonomický tvar rukojeti, elektronicky nastavitelné, snadná výměna nože, hmotnost 750 g.

Doporučená maloobchodní cena ASA 65 bez akumulátoru a nabíječky 39 890,- Kč

Akumulátor STIHL AP 100

Lithium-iontový akumulátor STIHL s napětím 36 V a energií 76 Wh. Doba provozu s akumulátorem je závislá na typu nářadí. LED indikace stavu nabití. Je kompatibilní s nabíječkami AL 100, AL 300 a AL 500.

Doporučená maloobchodní cena STIHL AP 100 Akumulátor 2 990,- Kč

Mnohostranně využitelná motorová pila STIHL MS 311

Moderní pila o výkonu 3,1 kW, s nízkými vibracemi, inovativním designem a novým filtračním systémem. Robustní, snadno ovladatelná, s nízkými nároky na údržbu. Všestranný pomocník pro farmáře, zemědělce a řemeslníky.

Doporučená maloobchodní cena 16 290,- Kč

Sada STIHL MSA 120 C-BQ včetně akumulátoru a nabíječky

Akumulátorová řetězová pila pro zahradnictví a práce kolem domu je velmi lehká a nebývale snadno ovladatelná, ale především je to skutečná motorová pila STIHL se vším všudy: s rychloupínáním řetězu, brzdou řetězu Quick Stop Super, 1/4″ PM3 řetězem pro přesný řez a dobrý řezný výkon. Přitom je tak tichá, že obsluha nepotřebuje ochranu sluchu.

Sériově dodávaná s akumulátorem AK 20 a nabíječkou Al 101.

Doporučená maloobchodní cena setu SA 120 C-BQ + AK 20 + AL 101 8 190,- Kč

Zahradní nůžky FELCO F8 (F9 – varianta pro leváky)

21 cm, 245 g, větve do Ø 25 mm, vyměnitelné čelisti, protiskluzný povrch ergonomicky tvarovaných rukojetí, kované díly s mimořádnou pevností, výřez na střihání drátu.



Doporučená maloobchodní cena 1 350,- Kč

Zahradní nůžky Bypass FELCO F220 pákové

80 cm délka, 1 335 g, větve do Ø až 40 mm, model se systémem přenosu síly pro lehčí střih v bypass designu tlumič nárazů, protiskluzný povrch rukojetí, vyměnitelné čelisti, kované díly s mimořádnou pevností.

Doporučená maloobchodní cena 3 600,- Kč