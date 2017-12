Překvapte letos své nejbližší i přátele originálním cukrovím

Tradiční cukroví jako vanilkové rohlíčky, linecké a mnohé další jsou evergreeny, které nikdy neomrzí. Zkuste ale tyto svátky připravit také novinky, které jsou doplněné želatinovými medvídky, takže si je zamilují zejména děti.



Kuličky z bílé čokolády s medvídky

Budete potřebovat

310 g bílé čokolády

5 lžic másla

3 lžíce smetany

špetka soli

hrst želatinových medvídků (pokrájených na malé kousky)

moučkový cukr na obalení kuliček

Postup

Na mírném plameni zahřejte bílou čokoládu, máslo, smetanu a špetku soli. Až se všechny ingredience rozpustí, vmíchejte pokrájené medvídky. Směs nechte 2 až 3 hodiny v lednici ztuhnout. Poté z hmoty vytvarujte kuličky a obalte je v moučkovém cukru.

Vánoční dort

(průměr formy 20 cm)

5 vajec

150 ml oleje

150 ml vody

220 g krupicového cukru

310 g hladké mouky

10 g kakaa

1 prášek do pečiva

Vejce našlehejte do pěny a postupně přidávejte olej, vodu a cukr. Smíchejte mouku, kakao a prášek do pečiva prosejte a metličkou ručně vmíchejte do směsi. Pečte na 150 °C po dobu 60 minut.

Krém z mascarpone

500 ml smetany na šlehání 33 %

1 balení mascarpone

400 g cream cheese (lze nahradit smetanovým sýrem jako Philadelphia nebo Gervais)

cukr dle chuti

Smíchejte všechny suroviny a vyšlehejte je do hladkého krému. Ten by měl mít lehce řidší konzistenci.

Zdobení

Do větší, ideálně skleněné, mísy střídavě vkládejte korpus a krém. Po obvodu mísy naaranžujte perníčky a želatinové medvídky. Docílíte tak nejen skvělé chuti, ale i efektu lahodícího oku!