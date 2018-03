Pravé domácí větrníky

Větrníky jsou velmi oblíbeným dezertem a jakmile ochutnáte tento domácí, už nebudete chtít jinak. Zkuste větrníky z odpalovaného těsta krok za krokem podle našeho receptu. Těch jsme zkusili několik, ale vyhrál tento pravý nefalšovaný větrník s karamelovou polevou a šlehačkou a pudinkovým krémem. Jedním slovem slast.

Na těsto budete potřebovat:

375 ml vody

špetku soli

150 g tuku na pečení (Hery)

225 g hladké mouky

5 vejce velikosti M

Na karamelovou šlehačku budete potřebovat:

450 ml smetany ke šlehání 40%

125 g krystalového cukru

Na vanilkový krém budete potřebovat:

600 ml mléka

2 vanilkové pudinky

100 g cukru moučka

150 g másla

Na karamelovou polevu budete potřebovat:

40 g krystalového cukru

150 g prosátého moučkového cukru

5-7 polévkových lžic smetany

Postup:

Den předem si připravíme karamelovou šlehačku (aby se stihla vychladit). V tlustostěnném nepřilnavém rendlíku rozpustíme cukr a necháme zkaramelizovat. Odstavíme a pomalu přilejeme 250 ml smetany. Na mírném plameni za stálého míchání necháme zcela rozpustit. Necháme vychladnout a dáme do uzavíratelné misky do lednice pořádně vychladit (nejlépe přes noc).

Osolenou vodu dáme svařit s rostlinným tukem (pokud možno v hrnci s nepřilnavým povrchem). Když se tuk zcela rozpustí, stáhneme plamen a za stálého míchání po troškách přisypáváme mouku a vaříme, dokud se těsto neodlepuje od hrnce a není jakoby hladké (trvá to asi 5 minut). Těsto přendáme do mísy a necháme vychladnout.

Následně do něho po jednom zašleháme 5 vajec. Těsto je poměrně tuhé, ale s opatrností ho dáme do zdobícího sáčku. Plech vyložíme pečícím papírem nebo silikonovou podložkou a nastříkáme kolečka o průměru asi 6-8 cm, která vyplníme a na kolečko navršíme další do tvaru větrníku.

Pečeme v předehřáté troubě na 200 °C asi 30 minut (podle velikosti, nesmí být uvnitř příliš lepivé). Upečené větrníky necháme vychladnout a mezi tím si nachystáme krémy.

Příprava vanilkového krému je velmi jednoduchá. Z mléka a práškových pudinků uvaříme neslazený pudink. Máslo o pokojové teplotě vyšleháme s cukrem a za stálého šlehání po částech přidáváme zcela vychladlý pudink. Krémem naplníme zdobící sáček.

200 ml smetany ke šlehání vyšleháme téměř do tuha a pomalu přilíváme vychlazenou karamelovou hmotu. Vyšleháme do tuha a hmotou naplníme druhý zdobící sáček.

Vychladlé větrníky přepůlíme zubatým nožem a na spodní díl nastříkáme vanilkový krém a na něj karamelovou šlehačku.

Nyní si připravíme polevu. V malém rendlíku necháme rozpustit a zkaramelizovat cukr, přidáme opatrně 5 lžic smetany a následně i moučkový cukr. Provaříme za stálého míchání a v případě potřeby rozředíme další smetanou. Vrchní díly větrníků namáčíme v karamelové polevě, necháme ztuhnout. Čepičkami pak přiklopíme větrníky.

Náš tip: Během pečení neotevírejte troubu, jinak větrníky nevyběhnou