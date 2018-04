Pozvánka na výstavu Dům a zahrada Louny 2018

Po roce se znovu otevřou brány lounského výstaviště, aby přivítaly návštěvníky tradiční výstavy Dům a zahrada.

„Letos pořádáme už dvacátý druhý ročník výstavy, tentokrát od čtvrtka 19. dubna do neděle 22. dubna. Smyslem výstavy je, aby návštěvník našel vše na jednom místě od zahrady po bydlení“, říká Štěpánka Portz (manažerka výstavy).

Co návštěvníci na výstavě najdou?

Je to výstava Dům a zahrada, takže není určena jenom pro zahrádkáře, ale i pro ty, kteří plánují rekonstrukci bytu, domu, uvažují např. o stavbě zahradního domku, pergoly, zakládají zahradu nebo jenom hledají inspiraci. V nabídce budou stavební materiály, prezentovat se budou výrobci oken, dveří, podlahářské firmy, firmy z oblasti vytápění, prodejci nábytku a interiérových doplňků, dřevostavby a mnoho dalšího.

Jaký je zájem vystavovatelů?

Letošního ročníku se zúčastní asi tři sta vystavovatelů, výstaviště je zaplněno do posledního místa a je to asi maximum, které se do areálu vejde. Těší nás, že z celkového počtu přihlášených vystavovatelů se asi 70 % opakovaně vrací, zbývajících 30 % se snažíme doplnit novými a musím říct, že se nám do daří.

Odkud jsou nejčastěji?

Vystavovatelé jsou převážně z našeho kraje, ale jezdí i z celé republiky a pár prodejců máme z Polska s trochu jiným sortimentem, než nabízí naši vystavovatelé.

Když porovnáme současnou výstavu třeba s tou před deseti lety, letos je o třetinu větší. Snažíme se výstavu dělat tak, aby si každý našel to své a odcházel spokojený a hlavně, příští rok přišel zase.

Jak je to s návštěvníky?

Dojezdová vzdálenost je z okruhu tak šedesáti, sedmdesáti kilometrů od Loun. Takže od Ústí nad Labem přes Most, Chomutov, ze Slaného, z Karlových Varů. Můžu říct, že ta dvacetiletá tradice je znát a speciálně na této dubnové výstavě je návštěvnost vyšší a vyšší. V loňském roce přišlo 37 tisíc návštěvníků, letos očekáváme podobné číslo. Největší návštěvnost je v sobotu, může se proto stát, že je problém s parkováním a s průjezdností města. Rádi bychom apelovali na návštěvníky, aby si zvolili jiný den, ideálně čtvrtek nebo pátek, případně neděli, kdy si vše projdou v klidu a víc si to užijí.

O co je největší zájem?

Jednoznačně o kytičky, o sadbu, o letničky, trvalky. Velká část návštěvníků přijíždí nejenom nakupovat, ale také pro radu, jak se o rostliny starat, jak zkombinovat různé druhy, protože samotní vystavující pěstitelé jsou odborníci, kteří o tom svém sortimentu vědí nejvíc a umí poradit. Můžu říct, že o „pěstitelské poradenství“ je mezi návštěvníky velký zájem.

Připravujete letos nějaké novinky?

Největší novinkou budou expozice okrasných zahrad. Celkem budou tři, jedna bude připravená z bonsají, jedna bude koncipovaná jako jarní zahrada a vymýšlíme ještě jeden projekt. Každý zahradník, který bude vystavovat a prodávat zboží si může vytvořit svoji malou zahrádku, kde zájemcům pro lepší představu ukáže, jak budou jednotlivé druhy květin vypadat reálně na záhonu. Část vystavovatelů bude v nově zrekonstruovaném pavilonu B, probíhá ještě rekonstrukce pavilonu A, která zatím není dokončena. Po skončení oprav by měla být pavilonu navrácena původní podoba z první republiky. Ale máme to vymyšlené tak, aby se během výstavy nesnížil komfort pro návštěvníky.

Jaká je cena vstupenek?

Cena se oproti loňsku trošku změnila. Po deseti letech jsme byli nuceni cenu zvýšit o deset korun, ale stále patříme mezi výstaviště s nejnižším vstupným. Pro dospělého je to 70,- Kč, důchodce zaplatí 40,- Kč. Výstava potrvá od čtvrtka 19. dubna do neděle 22. dubna. Otevřeno je každý den od 9 hodin do 17 hodin. Během výstavy u mnoha vystavovatelů návštěvníci nakoupí za zvýhodněné ceny, popřípadě se dá slevový kupon uplatnit později v kamenném obchodě. Ale záleží samozřejmě na každém prodejci. Naším cílem je, aby každý ročník byl zajímavý, abychom přinášeli co nejširší kvalitní nabídku a návštěvníci odcházeli spokojeni. My jsme připraveni, teď už jenom aby nám přálo počasí.

Chcete vstupenku zdarma?

Jako již tradičně nabízíme našim pravidelným čtenářům volné vstupenky. Stačí nám na soutěžní mail soutez@prima-receptar.cz poslat s krátkým popiskem nějaký váš kutilský nebo zahrádkářský počin. Prvním 20ti soutěžícím pošleme 2 volné vstupenky na zmiňovaný veletrh. Nezapomeňte proto připojit svou adresu. Soutěž končí 14.4. 2018.