PORADNA: Jak se přírodní cestou zbavit mravenců?

Doma se nám přemnožili mravenci. Nejdřív byli jen na zahradě, ale teď se přesunuli až do kuchyně. Existují nějaké přírodní metody, jak se jich zbavit? Máme malé děti a psa, nechci si tedy určitě doma sypat ani stříkat žádnou chemii (Lenka Palkovská, Rakovník).

Radí: Zuzana Pavelková, odbornice na zahradu, poradkyně firmy Neudorff

Většina rad se soustředí na to, jak mravencům zabránit ke vstupu do domu. Většinou se doporučují různé aromatické rostliny, koření, které je mají odradit. Např.: rozsypaná skořice, drcený hřebíček, levandule na okně, rozsypaná sůl apod. Mravenci se však rychle naučí těmto nástrahám vyhýbat a brzy si najdou jinou cestu. A hlavně, nedošlo k žádnému ohrožení mraveniště. Takže se mravenců nezbavíte, jen snad invazi trochu oddálíte. Bez přípravků se v boji proti mravencům neobejdeme. Zdraví neškodný a přitom 100 % efektivní je návnada ve formě roztoku Loxiran Mravenčí bufet. 100 % přírodní účinnou látkou je spinosad, produkt získaný fermentační činností bakterie Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě. Díky tomu, že jde o látku přírodního původu, neškodí ani lidem, při náhodném požití ostatním zvířatům ani přírodě. Mravenčí bufet se hodí zejména v obytných prostorech, ale i venku na balkonech, terasách nebo zpevněných cestách.

Tento přípravek je pro mravence opravdu neodolatelný. Mravenci návnadový roztok dychtivě dopraví do mraveniště, kde návnadu požijí dělnice, larvy a královna a dojde k postupnému vyhubení celého mraveniště za 2 -4 týdny. Aplikace je velmi snadná. Do dózy se nakape malé množství roztoku, přiklopí víčkem a bufet je připraven. Dózy rozmístíme v blízkosti mraveniště, nejlépe u mravenčí cestičky, pod kuchyňskou linku, na okenní parapet, do podkroví, nebo do spíže, nikdy ale ne na přímé slunce, aby roztok nevysychal. Dózy by měly zůstat na místě asi 3 – 4 týdny, minimálně tak dlouho, dokud mravenci návnadu přijímají. Návnadu je třeba doplňovat. Pravidelná kontrola je nutná a velmi jednoduchá, protože dózy mají průhledné víčko. Po vyhubení mraveniště lze dózy vymýt a uložit a znovu použít. Kde koupit Loxiran Mravenčí bufet najdete na www.neudorff.cz. Doporučená cena je 180 Kč za balení 2x dóza + 20 ml roztoku; náhradní náplň 110 Kč. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.