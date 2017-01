Pomoc! Kočka si udělala z květináčů záchod!

Je to legendární problém mezi chovateli koček a kdo ho nezažil, možná se pousměje. Jenže pokud tohle kočka dělá v místnosti, v bytě – je to po delší době tragédie. Ono to totiž nejen nevoní, ale také pomalu umírají i ony hnojivem obšťastňované květiny. Zápach je to strašný.

Dobrá zpráva je, že to nedělá každá kočka! Můžete mít se svojí mickou kliku.

Jindy to zase kočky dělají jen dočasně. Tento problém má řadu řešení a to, že kočku z domu odstraníte, je opravdu to poslední.

Nejčastěji jde o značkování

Existují dva typy koček, od kterých podobné chování můžete čekat. Jsou to většinou dospívající jedinci. Kocouři začínají pohlavně dospívat a rádi si svůj revír značkují. Žene je k tomu zcela přirozený pud, takže je celkem těžké zvíře toto chování odnaučit. Činí ho v jakémsi hormonovém rauši a svým způsobem si kočička či kocourek nemohou pomoct a může je vaše zloba také trápit. To samé dělají kočky v období mrouskání.

Tady je řešení jediné: kastrace. Ta zbaví kočky této nutkavé touhy značkovat a problém se v drtivé většině případů vyřeší. Důležité ale je, aby se kastrace provedla včas, aby kočka neměla toto chování už naučené.

U chovných koček, u kterých se takto projevuje říje, a chcete ještě s nakrytím počkat, je vhodné použít nějakou kočičí antikoncepci, která říji dočasně potlačí.

Tato pohlavními hormony nabitá moč má jednu nevýhodu – intenzivně štiplavě zapáchá jako amoniak.

Běžný zlozvyk chodit kálet nebo močit do květináčů je trošku snesitelnější, protože moč není tolik cítit. Ale příjemné to také rozhodně není.

Některé kočky mají tento zlozvyk pouze i venkovních květináčů, truhlíků na balkoně a doma to nedělají. Tam je sice zápach snesitelnější, ale její záměry poznáte podle toho, že jsou truhlíky vyhrabané.

Tipy, co pomůže:

Dejte se na citrony a pomeranče

Metodou první volby může být čistě přírodní prostředek. Kočky nesnáší zápach citrusů. Takže se dejte na pomeranče, grepy a mandarinky a oloupanou kůru z plodů poskládejte na povrch rizikových květináčů. Nevypadá to sice vůbec vábně, ale může to v běžném lehkém případě zlozvyku chodit kálet do květináčů, pomoci.

Esenciální oleje s pomerančovou vůní

Pokud se nic neděje nebo doma pomeranče nemáte, zvolte elegantnější řešení. Květináč pokryjte kousky dřeva nebo jiného savého vhodného materiálu a pokapejte je esenciálním aromatickým olejem. Citron, pomeranč, grep… klementinka – vše je vhodné. Kočku vůně odradí.

Kuličky proti molům

Mezi dobré tipy také patří položit na květináč kuličky proti molům. Jejich intenzivní vůně odradí nejen nežádoucí hmyz, ale i nežádoucí kočičí návštěvníky. Mají navíc tu výhodu, že když se vyvoní, snadno je znovu navoníte třeba právě těmi aromatickými oleji.

Tolik odrazování. Když už se ovšem stane a něco je promočeno kočičí močí či výkaly, řešení je pouze jediné.

Jedno, dvě vymočení květině nevadí, ale pokud se tak děje často, rostlině to začne vadit, kočičí moč jí „spálí“. Je pak třeba rostlinu přesadit nebo obrat vrchní část zeminy, který by mohla být nasycena kočičí močí. Poznáte to snadno podle pronikavého čpícího zápachu.

Bohužel, na trhu existuje množství i přírodních enzymatických přípravků na odstranění zápachu z kočičí moči nebo na odrazení od vykonávání této potřeby, ale u žádného výrobce z opatrnosti nedoporučuje použití na zeminu u rostlin.

Lze však zkusit trik s ubrouskem.

Přikryjte rostlinu ubrouskem nasáklým tímto přípravkem.

Jde o to zjistit, jestli kočku odrazuje vůně tohoto přípravku.

Nefunguje to? Pátrejte sami a společně s veterinářem!

Pokud výše uvedené metody selhávají, začněte pátrat. Kočky se často tímto chováním jen vyhraňují proti něčemu, co se jim nelíbí. Může to být změna v domově, přestěhování nábytku, příchodu dítěte do rodiny, delší dobu nevyčištěný záchod nebo fakt, že najednou nemají na svém záchodě klid. Příchod nové kočky do rodiny je dalším stresorem a kočky se pak mohou snažit značkovat své území a oznamovat tak novému příchozímu, že „tady je to moje“…

Močení mimo toaletu má někdy i zdravotní důvody. Často se tak projevují záněty močového měchýře nebo ledvinové problémy. To odhalí jednoduchá prohlídka a testy u veterinárního lékaře.