Tato rostlina se svým vzhledem řadí k velice pohledným koniferám, které svým vzhledem mohou velmi blízko připomínat venkovní túji. Pokud tedy chcete mít doma rostlinu, která vám bude připomínat venkovní prostředí, bude pokojový cypřišek naprosto ideální volbou. Jeho růst může být vzpřímený či převislý, záleží pouze na druhu, který si zvolíme. Větévky rostliny jsou zpeřené a nažloutlé a na nich se tvoří velmi husté, šupinovité listy zažloutlé barvy. Růst rostliny je spíše pomalý a naprosto nejdůležitějším bodem v pěstování je správná zálivka. Ta by měla být co nejvíce pravidelná, protože v opačném případě mohou cypřišku začít opadávat jeho listy.

Odrůdy rostliny pokojový cypřišek

macrocarpa Goldcrest: v případě, že chcete odrůdu, která roste vzpřímeně, bude tato ideální volbou

v případě, že chcete odrůdu, která roste vzpřímeně, bude tato ideální volbou cashimiriana: pokud naopak toužíte po odrůdě, která roste naopak převisle, zvolte tuto

Charakteristika rostliny

Svůj původ má tato rostlina v Kalifornii. Cypřišek se řadí mezi pokojové rostliny okrasné listem, takže s květy u této rostliny bohužel počítat nemůžeme. Jeho listy se řadí mezi malé a jejich zbarvení je žlutozelené. V našich podmínkách se běžně dorůstá do výšky v rozmezí od 30 do 150cm. Jde přeci jen o rostlinu, která se velmi podobá tújím, proto jí umístěte na místo, kde se bude moci dostatečně rozvíjet. Jde navíc o rostlinu nenáročnou na pěstování, takže si jí může pořídit opravdu téměř každý, který jí dokáže věnovat alespoň minimální péči. Cypřišek roste sice poměrně pomalu, ale i tak je pro něj důležitý řez, který bychom měli provádět vždy z jara. Rostlině tak pomůžeme udržet pěkný tvar a vzhled po dlouhou dobu. Při poskytnutí správné péče jde o rostlinu dlouhodobou. Z její krásy se tedy budeme moci těšit po dlouhou dobu.

Jak na správné pěstování rostliny pokojový cypřišek

Tuto rostlinu bychom vždy měli sázet do půdy, která je velmi bohatá na humus. Jako správně stanoviště bychom měli zvolit dostatečně světlé stanoviště, které je však bez přítomnosti přímých slunečních paprsků. Tyto paprsky by rostlině rozhodně neprospěly, ba spíše naopak ublížily. Pokojový cypřišek řadíme mezi rostliny teplomilné, takže ideální teplota pro jeho pěstování je běžná pokojová, která se pohybuje kolem 20°C. Jedná se o rostlinu nemrazuvzdornou, nikdy bychom jí tedy neměli v zimě pěstovat při teplotách nižších než je 10°C. Nejdůležitější bod pro správné prospívání rostliny je správná zálivka. Ta by měla být vždy prováděna v pravidelných intervalech. V období vegetace by měla být spíše vydatná a naopak v zimních měsících bychom ji měli omezit. Rostlině rozhodně nesvědčí přemokření a ani přílišné sucho. Cypřišek si dokáže poradit i se suchým vzduchem, ale i přesto bude rosení jeho listů prospěšné. V období vegetace bychom ho měli každých 14 dní hnojit pomocí standartního tekutého hnojiva.

Množení, přesazování, škůdci

Rostlinu můžeme množit vždy na jaře a to pomocí jejích stonkových řízků. Při množení cypřišku však nikdy nemáme záruku, že se nám zadaří. I při dodržení všech pravidel, může množení dopadnout neúspěchem. Přesazovat bychom měli nejlépe každé dva roky a činíme tak samozřejmě opět hned na začátku jara. V případě, že budeme rostlinu pěstovat až v příliš suchém prostředí, bude jí hrozit napadení sviluškami.