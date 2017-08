Pohádky, kterých se musíte bát vy ani vaše děti

Každý si v souvislosti s dětstvím vzpomene na své oblíbené pohádky. Pestrost a rozmanitost dnešních kouzelných příběhů je s minulostí neporovnatelná. Tvorba pro děti se posunula mílovými kroky, a tak je jejich aktuální nabídka rozmanitější nejen tematicky, ale i graficky, a i hrané pohádky jsou obohaceny o četné počítačové triky. Často se ale také mluví o morálním úpadku pohádek, o nárůstu zobrazované agresivity a úbytku dobra. Přinášíme proto krátký výčet takových příběhů, které správně podpoří vývoj vašich nejmenších a které svým dětem můžete pustit bez obav.

Kladný vliv pohádek na utváření dětské obrazotvornosti a představivosti je prokázaný. Kouzelné příběhy dětem navíc srozumitelně odpovídají i na jejich rozmanité zvídavé otázky a učí je rozeznávat co je a naopak není dobré, jak by se k sobě měli bytosti chovat a jaké chování zasluhuje potrestat.

Máša a Medvěd

Tento pohádkový seriál zná dnes snad každé malé dítě. Stále rostoucí popularitě se těší od roku 2009, kdy začal být vysílán. Hrdinkou je malá Máša, která po boku svého kamaráda medvěda zažívá četná dobrodružství. Zábavná pohádka ukazuje v krátkých sedmi minutových dílech veselá lesní dobrodružství. Děti, kromě určování toho, co je či není správné, názorně naučí pomáhat druhým nebo vysvětlí, co je to přátelství. Podporuje rozvoj dětské fantazie a nejmenší učí lásce ke zvířatům. Děti seriál milují i díky efektní barevné animaci a písničkám, které jej doprovází. Příběhy malé Máši můžete sledovat od pondělí do pátku na televizní stanici Minimax. Mimochodem, o velké popularitě těchto dvou přátel svědčí i to, že jim v ruském městě Elan´ byla vztyčena socha.

Bořek Stavitel

Pohádka plná barevných mluvících aut byla primárně určena malým chlapcům, ale zalíbení si v ní našlo i mnoho holčiček. A není se čemu divit. Příběhy ukazují, jak zábavné a zajímavé je postavit třeba dům, opravit střechu či silnici. Malé diváky tak nabádá k zájmu o manuální činnost a podporuje jejich představivost. Na příkladu stále usměvavého Bořka ukazuje, jak důležité je navzájem si pomáhat a spolupracovat. Televizní stanice Minimax vysílá seriál od šesté hodiny ranní.

Mia a já

Před hlavní hrdinkou Miou stojí nelehký úkol, musí totiž zachránit pohádkový svět, do kterého se dostala skrze tatínkův kouzelný portál. Pohádka o statečném děvčeti a jednorožci okouzlí každého malého milovníka čarovného světa a magických zvířat. Děti tu totiž společně s Miou potkají elfy, draky, zmíněné jednorožce a mnohé další bájné bytosti. Pestré barvy a pohádková zákoutí imaginárního světa v dětech navíc probudí bujnou fantazii. To, zda v sobě Mia nalezne dostatek síly a odvahy bojovat za dobro a své přátele, mohou vaše děti sledovat po celý srpen na televizní stanici Minimax.