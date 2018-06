Plevel že na kompost nepatří? Horké kompostování změní váš pohled!

Kompost by měl být součástí každé větší zahrady. Horkým kompostováním zpracujete organický odpad v průběhu jediného měsíce na voňavý hrubý kompost, který zahrádce přijde k duhu. Jak na to a co vše můžeme tímto způsobem kompostovat?

Tak trochu jiné kompostování

Při běžném, studeném kompostování probíhá rozklad pomalým tempem. V celém průběhu procesu do něj lze přihazovat nový odpadní materiál. Přísady do horkého kompostu je třeba připravit předem, po jejich smíchání zahájíte kompostování. Teplota se při něm může vyšplhat až na 65 °C, díky čemuž lze zpracovat širší spektrum odpadu, který byste jinak vyhodili do kontejneru. Očekávat můžete mimořádně kvalitní výsledek, k němuž se dopracujete mnohem dříve než u obvyklé metody. Kompost bude také výborným zdrojem huminových látek. Tyto organické látky, vznikajíc´rozkladem biomasy, umožní rostlinám snazší absorpci vody i živin a stimulují tvorbu kořenového systému. Zlepšují také vlastnosti půdy, což se okamžitě projeví, zkusíte-li rostlinu vysadit do půdy vylepšené kompostem. V porovnání s jinými rostlinami se u ní projeví bujnější růst, zdravější vzhled a plnější barva.