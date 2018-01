Plané jeřabiny jako zázračný lék

Jeřáby, to je jedna z dalších naprosto zázračných rostlin, která nám své krásně červené plody poskytuje téměř až do zimy. Jejich chuť je sice trochu trpká, ale naše tělo nás za jeho konzumaci jistě patřičně odmění. Pro jeřáb typické červené plody obsahují mimo jiné více vitaminu C než citrusy. Dále je pak bohatý na hořčiny, třísloviny, silici a kyselinu parasorbovou. Bez využití nezůstávají ani jeho květy či listy. Květy jeřábu obsahují látky velice podobné ženským hormonům. Proto je často doporučován při potížích tohoto typu. Podává se ve formě nálevu, 3x denně a vždy před jídlem.

Nepleťte si plody planého jeřábu s jeřábem sladkoplodým

Jeřabiny sladkoplodé jsou vynikající například na přípravu marmelád, likérů nebo kompotů, protože jak již jeho název vypovídá, jedná se o sladké jeřabiny. My se v dnešním článku budeme zajímat o jeřabiny plané, pro které je typická trpká chuť, za to ale také mnohem větší obsah blahodárných látek.

Sbírejte jen plody, které jsou již naprosto zralé. Uchovat je můžete procesem sušení. To v případě jeřabin provádějte v sušičce, v průvanu, dosušit je lze i na sluníčku.

Jeřabiny na cukrovku, střevní činnost či revma

Trpíte mírnou formou cukrovky, nebo se toto onemocnění ve vaší rodině vyskytuje a vy hledáte vhodnou prevenci? Možná se budete divit, ale jeřabiny vám s tím pomohou! Obsahují totiž glukózu a invertní cukry, které ke svému štěpení nepotřebují inzulin. Nejspíše tedy i dokáží snížit hladinu krevního cukru v těle.

Jeřáb má také lehce projímavé účinky, díky tomu se může stát přírodním projímadlem. Ve velkém množství případů zvládne levou zadní rozpouštět i písek v močových cestách. Jejich konzumace se tedy doporučuje při nachlazení ale i jako prevenci revmatismu.

Hubnutí pomocí jeřabin

Pokoušíte se zhubnout? Zařaďte na svůj jídelníček jeřabiny. Jde totiž o velmi nízkokalorické ovoce, které pomáhá podporovat střevní činnost a zvyšuje tvorbu žluče.

Nejsou jeřabiny jedovaté?

Určitě jste se již mohli setkat s názorem, že jeřabiny jsou jedovaté. Toto tvrzení rozhodně není pravdivé, ale ani není úplně zcestné. Pravdou totiž je, že pokud se vám podaří jeřáb zkonzumovat opravdu ve velkém množství nijak neupravený – tedy zasyrova, kyselina parasorbová, která je v jeřabinách obsažena vyvolá nevolnost a s tím spojené zvracení. Vzhledem k tomu, že plané jeřabiny mají opravdu velice trpkou chuť, je téměř nemožné sníst zasyrova takové množství, aby ve vás vyvolalo známky otrávení.

Využití jeřábu

Jak jsme již zmiňovali, své využití mají i květy jeřabin. Z těch lze připravit zázračnou koupel, která pomáhá při mírných formách atopického ekzému. Z plodů jeřabin lze připravit výtečný macerát či odvar. Macerát připravíme louhováním plodů ve studené vodě alespoň po dobu šesti hodin. Doporučené dávkování macerátu či odvaru jsou tři šálky denně. Lepší chuť vykouzlíte, když nápoj lehce osladíte medem. Z jeřabin si také můžete připravit sirup. Ten vám pomůže v případě nějakých střevních potížích, či při revmatismu. Postačí pouze jedna lžička sirupu denně a rozhodně se vám znatelně uleví.

Pokud jste se do této chvíle báli jeřáb sbírat a konzumovat , kvůli strachu z možné otravy, jsme rádi, že jsme vás mohli dnešním článkem vyvést z omylu a doufáme, že v nejbližší době vyrazíte na sběr těchto zázračných plodů.

