Pěstujeme begonie: Nastává ideální doba k naklíčení

Chcete-li, aby vám včas vykvetly begónie, nezbývá vám, než si je předpěstovat. Není to nijak složité, pokud hlízám vytvoříte správné podmínky a budete je pravidelně, ale nikoli přehnaně zalévat, brzy se dočkáte krásných rostlinek pro venkovní výsadbu.

Nádhera z jihoamerických pralesů

Mimochodem víte, že begónie pocházejí z pralesů Jižní Ameriky? Právě proto mají nejraději polostín a stín, na slunci se jim moc nedaří. Dodnes divoce rostou v pralesích a mají pestrou škálu barevných květů. Do Evropy se začaly dovážet v 17. -19. století a staly se součástí zahrad: vzpřímené, převislé i drobnokvěté odrůdy. Potřebují stále vlhkou půdu, kyprou a lehce kyselou. Nejlepším místem je severní nebo východní strana, nikdy ne jih nebo západ. Jak si vypěstovat z hlíz rostliny?

Pozor na správnou polohu hlíz

Hlízy begónií musíte zasadit do ploché nádoby naplněné rašelinou. Je třeba je lehce zalévat do doby, než se objeví očka, což se znamení, že raší. Teplotu v místnosti s rašícími begóniemi udržujte v rozmezí 15-20 °C. Není třeba ani příliš velké množství světla. Ve chvíli, kdy začnou klíčit, zasaďte je do truhlíků či mís, aby mohly zakořenit. Buďte při nakličování opatrní, ať je nezasadíte obráceně. Platí pravidlo, že místo, kde se nachází prohlubeň po loňském stonku má být vždy nahoře. U narašených hlíz by ale k omylu už dojít nemělo.

Čekejte na čtyři listy

I po zasazení do truhlíku či větších mís s rašelinou zalévejte naklíčené begónie opatrně. Pokud byste to se zálivkou přehnali, nově vytvořené kořínky uhnijí a další se už nevytvoří. Důležitá je drenáž a odtokové otvory, potom begónie nebudou mít přemokřenou zem a zahnívat. Dobré je přikrýt fólií, potom se udrží zvýšená vlhkost vzduchu. Zpočátku je vhodné rostliny nechat na spíše tmavším místě, teprve ve chvíli, kdy jsou klíčky už větší, přenést na světlo. Pozor také ne teplo. Při teplotě cca 20 °C by měly rostlinky vytvořit cca 4 listy. Mějte na paměti, že přímé slunce nesvědčí ani dospělým rostlinám, natož mladým rostlinkám.

Vybírejte stinná a polostinná místa

I když příliš vlhká přemokřená zem není dobrá, je živnou půdou pro hnilobu a plísně, stejně tak není dobré nechat zeminu vyschnout. Mohly by to odskákat kořínky. Poslední fází předpěstování begónií je už zasazení do vlastní nádoby pro pěstování. V tuto chvíli by už rostlina měla mít minimálně čtyři listy a dostatečně vytvořený kořenový bal. Vyplatí se použít stejný typ zeminy, jako při předpěstování, tedy rašelinu a doplnit o hnojivo, třeba v podobě slepičího trusu. Zbývá potom ještě vybrat pro čerstvě zasazenou rostlinu nejvhodnější místo. Ideální je stín či polostín. Rozhodně by to nemělo být příliš slunné místo. Begóniím také nedělá dobře vítr. Důležitá je pravidelná zálivka a přihnojování jednou za čtrnáct dní. Pokvetou vám až do prvních mrazíků a vypěstujete si své vlastní hlízy.