Nádherné a vznešené bonsaje zná jistě každý z nás. Věřte, že jakmile si koupíte jednu, už nebudete chtít přestat. Pokud jste do této chvíle krásu bonsají jen potají obdivovali, po dnešním článku se již sami budete moci do pěstování vrhnout. Představíme si totiž ty nejdůležitější kroky, které při pěstování bonsají na záhonu musíme dodržovat.

Zvolte správné místo

Tento krok se již většině z vás může zdát spíše jako nutné klišé. U bonsají je tento krok ale opravdu velice důležitý. Je to totiž jedna z nejzásadnějších věcí, která zajistí ten správný a zdravý růst. Také nezapomeňte na to, že byste na bonsaje měli mít co nejlepší výhled. Přece jen jde o majestátné rostliny, které si zaslouží obdiv každého. Bonsaj můžeme pěstovat v malých miskách ale i volně zakořeněné přímo v záhonu.

Dělení venkovních bonsají

Mezi venkovní bonsaje patří opravdu veliké množství všech dobře známých listnatých i jehličnatých stromů. Například dub, buk, habr, bříza, třešeň, smrk, borovice, tis, jedle

Zásady správného pěstování

Zvolte místo, na které budou po většinu dne dopadat sluneční paprsky. Bonsaje totiž potřebují ke svému životu být vystavené po většinu dne přímému slunci. Další neméně důležitou zásadou, kterou musíme dodržovat, pokud chceme aby bonsajím na naši zahradě bylo krásně je zalévání. To se už může většině z nás zdát jako tvrdý oříšek. Půda totiž nesmí být vysušená ale ani zamokřená. Musíte se tedy řídit počasím, které venku panuje. Z pravidla platí to, že v parných a slunných dnes budeme muset zálivku zvýšit a případně okolí zvlhčit pomocí výparníků. Mnohem náročnější na zálivku jsou bonsaje, které pěstujeme v malých miskách. V těch se kořenový obal bude zahřívat velice rychle a následně rychle vysychat. Mimo to bonsaje pěstované v malé misce jsou mnohem náchylnější na promrznutí. Bonsaje s kořeny v zemi jsou na výkyvy teplot zvyklé a dobře je zvládají.

Zvažte proto možnost pěstování venkovních bonsají ve volném záhoně. Tento způsob pěstování se hodí pro všechny druhy bonsají.

Přesazování bonsají rostoucích v miskách

Stejně jako u každých rostlin, i u bonsají kořeny po čase zaplní nádobu a my musíme udělat dostatek místa pro zeminu. Avšak na rozdíl od jiných rostlin u bonsají nebudeme nádobu vyměňovat za jinou! Bonsaj a její miska by měly tvořit nerozlučnou dvojici. Jak tedy postupovat při přesazování? Je to naprosto jednoduché. Bonsaj vyjmeme z nádobí a seřežeme její kořeny, tak abychom v misce vytvořili dostatek prostoru pro novou zeminu. Díky tomu bonsaj znovu jakoby ožije a bude obnoven volnější růst.

Bonsai jako výstavní kus

Pro její správný růst je důležité bonsaj i správně hnojit. Bonsaj tedy přežije, i pokud ji hnojit nebudeme, ale nebudou tak krásné, jako bonsaje, kterým trochu hnojiva navíc dopřejeme. Aby ale bonsaj zůstala pastvou pro vaše oči, musíte ji také pravidelně upravovat zastřihováním. Konce větviček zaštipujeme a zastřiháváme, díky tomu bonsaj bude obrůstat dalšími letorosty a silnějšími větvemi, bonsaj pak bude působit bohatým dojmem.