Pěstování cesmíny

Cesmína se řadí mezi stálezelené keře či stromky menšího vzrůstu. Jde o krásnou rostlinu, která se o vánočním období může stát skvělou dekorací vašeho bytu, ale stejně dobře také dokáže zkrášlit také vaši zahradu. Takto dekorativním dojmem působí hlavně díky svým většinou červeným plodům. Plody patří pro nás mezi jedovaté, pro ptáky se však mohou stát výtečnou potravou právě v zimních měsících. Pozor musíme dávat na větvičky rostliny, které jsou poměrně hojně posety ostrými, nebezpečně vyhlížejícími trny. Pokud bychom navštívili ve vánočním období Anglii, zjistili bychom, že cesmína je zde stejně tradiční, jako je u nás jmelí. V případě, že ji budete pěstovat na vaší zahradě, může se tak stát nádhernou ozdobou adventních věnců.

Jak dosáhnou krásných bobulí?

Cesmína se řadí mezi rostliny dvoudomé. Pokud se tedy chceme těšit z krásně červených bobulí, musíme pěstovat ve stejné skupině rostliny samčí i samičí či zvolit samosprašný druh. Celkem existuje přibližně asi 600 různých druhů cesmín, rozhodně je tedy z čeho vybírat.

Charakteristika cesmíny

Tato rostlina má svůj původ v Evropě, severní Africe a v Japonsku. Její listy jsou poměrně malé, krásně lesklé a vejčité. Barva jejího květu je v odstínech bílé a žluté a tyto krásné květy se většinou objevují v období od května do června. Pozor musíme dávat právě na krásné plody, které jsou pro nás bohužel velmi jedovaté. Pozor je tedy třeba dát především na děti, které by mohly chtít tyto plody ochutnat. Pouze dvě bobule mohou způsobit velké potíže. Rostlina se může naprosto bez problémů dorůst i do pětimetrové výšky, nemusíte se ale vůbec děsit, protože vzrůst můžete krásně korigovat naprosto sami. Cesmína se totiž řadí mezi velmi lehce tvarovatelné rostliny, proto se také velmi často využívá například do živých plotů. Jde o rostlinu, které se neřadí mezi náročné na pěstování. Jediné, co nesmíme zapomenout je zajistit dobré podmínky pro přezimování rostliny. Pokud jí tedy poskytneme dobré podmínky pro přezimování, půjde o rostlinu dlouhodobou.

Jak postupovat při správném pěstování

Jako správné stanoviště vyberte pro cesmínu místo v polostínu až stínu. Velmi dobře snáší půdní ale i vzdušnou vlhkost, skvěle se jim tedy bude dařit například u okrasného jezírka, či v úkrytu pod stromy. Naprosto uvítá půdu kyselou a bohatou na humus. V letních měsících nás může těšit to, že si cesmína velmi dobře dokáže poradit s případným suchem. Jediné, co jí opravdu vadí, je přímé slunce v zimních měsících. Cesmína je navíc rostlinou, které nevadí ani mírně znečištěný vzduch, proto vám jí velmi doporučujeme právě v případě, že žijete v některém z velkých měst. Ideální vlastnost půdy, ve které cesmínu pěstujeme, by měla být dobře propustná a také vlhká, samozřejmě ne příliš přemokřená. V případě, že chceme rostlinu množit, využijeme k tomu možnost řízkování. V případě, že chceme množit rostlinu mladou, řízky odebereme nejlépe v květnu. U starších rostlin je ideální dobou přelom června a července. Jediná nevýhoda je to, že řízky zakoření až po nějaké době, proto je třeba určitá dávka trpělivosti. V letních měsících je pak možné podle vašich požadavků rostlinu tvarovat. V případě, že ale tvarovat nechcete, rozhodně nemusíte, rostlina totiž dokáže vypadat velmi půvabně i bez vašeho zásahu.