Pěstování a hnojení vinné révy

Vinná réva je na pěstování poměrně složitá. Pokud ale budete dodržovat několik zásad, brzy si budete pochutnávat na sladkých plodech. Základem jsou odolné odrůdy vhodné pro vaše stanoviště. V zahradnictví vždy udejte, kde chcete víno pěstovat, rádi vám s výběrem odrůdy pomohou. Všeobecně odolnými světlými ranými odrůdami jsou Solaris nebo Vostorg. Dále pak Krystal. Z tmavých Chrupka červená nebo Chorvát.

Vysazování vinné révy

Velmi důležitá je výsadba, kterou zásadně provádíme na jaře (nejlépe do konce března). Vykopejte velkou jámu, alespoň půl metru hlubokou i širokou. Dno jámy je potřeba dobře zkypřit a zpoloviny jí zasypat velmi kvalitním humózním substrátem s dobrou propustností. Sazenici sestřihněte kořeny na délku cca 10 cm a odstraňte slabší očka. Vždy je lepší nechat pouze jedno očko, samozřejmě to nejsilnější a nejzdravější. Opatrně vložte sazenici do jámy, přihrňte a zabudujte oporu, po které budete mladé víno co nejčastěji vyvazovat. Také nezapomeňte vyštipovat pažní výrůstky. O roubování vinné révy se dočtete ZDE.

Pěstování vinné révy

Červen je doba, kdy vinná réva začíná nakvétat. Jde o velmi citlivé období, které ovlivní budoucí úrodu. Vinnou révu totiž napadají roztoči i houbové choroby. Nezapomeňte také na důkladné přihnojení, protože víno často trpí nedostatkem mikroprvků jako je bor, molybden nebo železo. Nedostatek mikroprvků může zapříčinit chlorózy a další fyziologické nemoci. Můžeme používat buď granulovanou chlévskou mrvu, nebo speciální vodorozpustné hnojivo pro révu vinnou. Použití hnojiva je velmi jednoduché. Do konve stačí nasypat vrchovatou lžíci hnojiva na 15 litrů studené vody. Každých 14 dní použijeme pro jednu rostlinu 10 l k jedné sazenici.

Víno můžeme podpořit také postřikem na list. Opět využijete toto hnojivo. Rostlina si tak může potřebné látky brát kořeny a listy. Proto ji nezatěžuje rozvod živin.

Řez vinné révy bude námětem některého z dalších článků.