Pes není hračka, tak proč jich tolik končí v útulku?

Zejména období Vánoc je pro mnoho psů osudové. Z počátečního nadšení jsou živé plyšové hračky často odkládány. V lepším případě do útulku, v tom horším jsou psi uvázáni někde u stromy a ponecháni svému osudu. Ti z vás, kteří nechtějí podpořit některou z příšerných množíren a nepotřebují psa s průkazem původu, pak mohou udělat dobrý skutek ve formě adopce pejska z útulku.

Adopce psa

Pokud uvažujete o psovi z útulku, musíte si uvědomit několik důležitých faktů. Pejsek totiž mohl projít doslova peklem, být týrán a podobně. Socializace takového psa je pak velmi složitá a hodí se do rukou zkušených chovatelů. Zanedbaní pejskové pak jen těžko hledají cestu k ruce člověka, která hladí a nebije.

Také počítejte s tím, že i roztomilé štěně jednou vyroste a může být důsledek nechtěného křížení typu ovčák s jezevčíkem a podobně.

V daném útulku se vždy domluvte, jaký pejsek by byl vhodný právě pro vás. Občas si ale můžete připadat, že vám snad útulek psíka ani dát nechce. Každého potenciálního majitele kontrolují, seznámí s adopční smlouvou a možností psa v náhradním domově kdykoli zkontrolovat. To vše také proto, aby psi nekončili v množírnách a ještě horších podmínkách, než ze kterých přišli. Každé plemeno má svá specifika nejen vzhledová, ale také charakterová. I na to budete upozorněni. Proto berte veškerou komunikaci s útulkem především jako rady proto, abyste se s novým členem rodiny zžili a za pár týdnů ho z jakéhokoliv důvodu třeba nevraceli.