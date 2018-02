Peperomia obistusifolia: Nenáročný pepřinec pro každého

Existují stovky druhů pepřinců. U nás se nejčastěji v domácnostech setkáte s druhem Peperomia obtusifolia, tedy pepřincem tupolistým. I zde ale existuje více variet této rostliny, a to buď s celozelenými listy nebo s načervenalým rubem listů či jejich žlutozelenou, případně bílou formou. Jed o druhy Albomarginata, Greengold, Yeli a Minima. Pepřince tupolisté kvetou velmi drobným květenstvím od září do března. Výborně se jim bude dařit na parapetech východně i severně orientovaných oken.

Chyby při pěstování Peperomie obtusifolie:

Malé listy, zaražený růst – více hnojte

Stonky uhnívají – substrát je příliš vlhký, zmírněte zálivku

Padající listy – zaléváte příliš málo, nebo je vzduch v místnosti už příliš suchý

Hnědé skvrny na listech – spálení sluncem, případně nevhodná voda k rosení

Množení tupolistých pepřinců

Budete-li si chtít tyto rostliny rozmnožit, nejlepší čas k tomu nastává v dubnu. Jednodušší už to snad ani být nemůže. Pokud vám například při manipulaci nebo přesazování upadne lístek, ponořte ho na 3-4 týdny do vody, dokud nepustí dostatečně dlouhé kořeny. Pak už jen opatrně zasaďte do menšího květníčku nebo třeba kelímku od jogurtů. Zanedlouho se objeví nové lístečky. Po dalším cca měsíci můžete rostlinu začít přihnojovat běžnými hnojivy pro stálezelené pokojovky a také přesadit do většího.

Množit můžete také právě odstřihnutými větvičkami se dvěma až čtyřmi lístky. Úpravou zahustíte metečnou rostlinu a dostanete spoustu dceřiných. Rostlinky opět nechte ve vodě zakořenit a následně zasaďte zvlášť, nebo dohromady. Tím totiž dostanete velmi efektní kompaktní rostlinku.

Náš tip: Malé větvičky můžete rovnou zapíchnout do písku nebo agroperlitu. Pak ale počítejte téměř s každodenním rosením.