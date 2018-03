Pečená kořeněná cizrna

Tato luštěnina nás jednoduše dostala, protože když se naučíte s ní pracovat, není nic lepšího. Jemně oříšková chuť, spousta živin a žádné kalorie. Co víc si přát? Pokud se vám navíc nechce cizrnu zdlouhavě namáčet, můžete koupit také konzervovanou. Ovšem ani to namáčení samozřejmě není nic složitého. Pojďme na to, ať si co nejdříve uděláte vlastní „krutony“ na salát nebo jen takovou mňaminu ke chroupání večer k televizi.

Budete potřebovat:

200 g cizrny

vodu na namáčení

½ lžičky soli

2 lžíce olivového oleje

½ lžičky sladké papriky nebo paprikového koření

Postup:

Cizrna je velmi tvrdá luštěnina, proto ji musíme poměrně dlouho namáčet. Stačí ji dát do misky, zalít vodou a vodu pak minimálně 2x denně vyměňovat. Za 3 dny máte luxusní měkkou dobrotu, kterou pokud vám děti nesní můžete zapéct. Jak na to?

Cizrnu slijte, nechte okapat. Přidejte olej, sůl a koření (my použili pariku od Nahrinu a nemělo to chybu), promíchejte.

Na pečícím papíře pak pečte na 180 stupňů 15-20 minut. Takto připravená cizrna je výtečná teplá i studená, v lednici vydrží i týden, ale do té doby ji jistě spotřebujete (pozor, malinko ztvrdne).

Náš tip: Pokud použijete konzervovanou cizrnu, tak se nemusíte obávat ztvrdnutí.