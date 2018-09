Péče o létem vyprahlý trávník

Letošní léto bylo opravdu horké a to úplně neprospělo ani naší zahradě a už vůbec ne trávníku. Na většině zahrad to vypadá spíše jako na poušti, ale co s tím? Jakou péči našemu trávníku právě teď poskytnout, abychom ho dostatečně zregenerovali a připravili ho na další sezónu?

Kdy je správný čas na regeneraci a jak jí provést?

To, že nastal ten správný čas a vy se můžete pustit do práce, poznáte podle toho, že denní teploty poklesnou na snesitelné hodnoty. To je ten správný signál a vy se můžete pustit do práce. Jako první bod bychom trávník měli posekat na poměrně malou výšku. Mějte na paměti, že poslední sekání by mělo proběhnout až koncem října a poté bychom již měli trávník nechat odpočívat, aby nabral dost sil do další sezóny. Poté co trávník posekáte, můžete provést jeho provzdušnění, čili vertikutaci.

Nedoplňujte jednotlivá místa, ale přesejte celý trávník

Na 100 m2 budete potřebovat asi tak 4 kg osiva. Pokud jste mysleli, že bude stačit jen některá místa v trávníku doplnit a neměli jste v plánu přesívat celý trávník, své rozhodnutí raději ještě zvažte. Pokud použijete tu samou směs, kterou jste již vysazovali, budete tak zaručeně mít nádherný, jednolitý trávník. V případě, že použijete jen nějaké travní náplasti, budete mít trávník s největší pravděpodobností různě barevný a nevzhledný. V neposlední řadě je dobré také trávník velmi pohnojit a dodat mu tak živiny, kterých měl jistě nedostatek. Ani teď nezapomínejte na pravidelnou závlahu, protože i podzimní měsíce mohou být srážkově podprůměrné. A ve chvíli, kdy jste si dali práci s přesetím celého trávníku je důležité jeho substrát udržovat stále vlhký. Samozřejmě, že nejideálnější by byl pěkný deštík, ale rozhodně bude lepší i vámi vedená zálivka nežli nic. Dalším velmi důležitým krokem, který na vás čeká s příchodem podzimu je hrabání listí. Je to poměrně jednoduchá činnost avšak velmi důležitá. Hnijící listí by vašemu opečovávanému trávníku rozhodně neprospělo.

Provzdušnění nebili aerifikace trávníku

Jde vlastně o propíchání trávníku. Tento krok poskytne vašemu trávníku přímo dokonalou regeneraci. Pokud se vám nechce dělat všechny tyto úkony najednou, můžete s tím ještě klidně počkat přibližně 2 až tři týdnu a do aerifikace se pustit klidně až na konci září. Pokud chcete mít všechny potřebné úkony z krku najednou, je dobré pokud se do aerifikace pustíte ještě dříve než do vertikutace.

Na trávu nezapomínejte ani před příchodem zimy

Pokud jste doposud zastávali takový názor, že před zimou již není třeba se o trávník nějak zvlášť starat, dovolte nám vyvést vás z omylu. I před zimou je dobré a rozhodně důležité provést určité úkony. Například bychom měli trávník dobře zavápnit. Díky tomu totiž výrazně snížíme kyselost půdy a trávě se tak bude mnohem lépe dařit a na jaře budete za tento krok jistě rádi.

A máte hotovo! Skvěle jste se postarali o vyprahlý trávník, který mělo na svědomí letošní velmi horké léto a také jste ho výtečně připravili na přicházející zimu tak, abyste se z jeho krásy mohli již na jaře těšit.