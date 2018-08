Originální kaktus mnoha tváří Gymnokalycium

U tohoto kaktusu rozlišujeme nejprve dva základní druhy a to druhy zelené a barevné. Jeho původ bychom nalezli v Jižní Americe. Obvykle bývá tvořen menším, kulovitým, žebernatým tělem, které je poseto ostny. Mezi více známé řadíme druhy barevné. Ty sice nemohou kvést, zato však dokáží tvořit velké množství bočních výhonků. Tyto výhonky se používají k roubování na jiné kaktusové podnože. Stonky s jasnou barvou jsou výjimečné tím, že jim naprosto chybí chlorofyl, a proto se roubují na kaktus zelené barvy, jinak by neměly šanci na přežití. Barevné rozmezí je opravdu velice rozmanité, nalezneme tu barvu růžovou, červenou, lososovou, karmínovou a oranžovou s nádechy žluté.

Druhy zelené barvy jsou tvořeny kulovitým tělem, které je taktéž poseto nebezpečně vyhlížejícími ostny. V letním období tyto druhy mohou kvést nádhernými květy v různých pastelových odstínech.

Známé odrůdy:

Gymnocalycium denudatum: tato odrůda kvete nádhernými růžovobílými květy. Tělo je poseto světle žlutými ostny

G. mihanovichii: zde nalezneme nálevkovité květy žlutého zbarvení

G. gibbosum: u této odrůdy se nejspíše setkáme s květy v bílé barvě

G. andreae: tato odrůda je tvořena zajímavým modrozeleným stonkem a poseta může být žlutými květy

G. bruchii: zde se setkáme s krásnými nálevkovitými květy, které nesou zajímavé růžové květy

Jak správně pěstovat Gymnokalycium

Jde o rostlinu vytrvalou, která si na své pěstování neklade nijak vysoké nároky. Dorůst se může výšky okolo 5 až 15 centimetrů, nejde tedy o rostlinu, která by v pokoji zabírala příliš mnoho místa. Pro správný růst kaktusu vyberte slunné stanoviště, a ačkoli jde o kaktus, dařit se mu bude dobře i v polostínu. Rostlinu musíme dobře ochránit před drsnými letními paprsky. Rostlince bude opět naprosto vyhovovat běžná pokojová teplota. V zimě však přichází období odpočinku, proto bychom měli rostlině poskytnout teplotu, která se bude pohybovat okolo 10°C. Jejího kvetení se můžeme dočkat v letních měsících, přesněji tedy v rozmezí od června do srpna. Aby nám rostlina dobře prospívala, musíme také dodržovat správnou zálivku, která má svá pravidla. V období vegetace rostlinu zaléváme tak, že mezi jednotlivými zálivkami vždy necháme substrát úplně vyschnout a až poté zalijeme. V období klidu, tedy v zimních měsících zalévání naprosto omezíme. Stejně jako u většiny kaktusů i zde bychom přemokřením rostlině přinesli více škody než užitku. V období vegetace je dobré rostlinu jednou až dvakrát do měsíce přihnojit správným hnojivem. Používáme tedy samozřejmě hnojivo určené pro kaktusy. Jako vhodný substrát volíme písčitohlinitý.

Přesazování, množení, problémy

Rostlinu přesazujeme pouze v případě, že máme pocit, že jde o nezbytnou věc. Pozor si dejte, abyste ji přesazovali vždy až v době po jejím odkvětu. Gymnokalycium se množí pomocí semen či odnoží. Kaktusy obecně většinou nejsou rostliny náchylné k nějakým onemocněním či problémům. Těmto rostlinám nejvíce můžeme ublížit sami nesprávnou péči. Pokud tuto rostlinu například přelijeme, s největší pravděpodobností dojde k jejímu úhynu.

Důležité upozornění na závěr

Pokud chcete kaktusem ozvláštnit dětský pokoj, raději si to dvakrát rozmyslete. Některé kaktusy mají své ostny opravdu nebezpečné a děti by se o ně mohli naprosto jednoduše poranit. I vy sami si při manipulaci s kaktusy dávejte velký pozor a pro jistotu si na práci s nimi raději berte rukavice.