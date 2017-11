Opadavý keř tavola kalinolistá

Tento hustě větvený keř, se běžně dorůstá do výšky kolem dvou metrů. Řadí se mezi opadavé, z jeho listů se tedy nebudete moci těšit i v zimních měsících, ale to mu na jeho kráse rozhodně neubírá. Jeho listy jsou laločnaté, a na pohled si je snadno můžete splést s javorem, jsou mu totiž velmi podobné. Jejich velikost se pohybuje okolo tří až patnácti centimetrů, jejich barva je zelená a s příchodem podzimu se mění na žlutou. Od počátku měsíce června můžeme na tavole pozorovat tvorbu krásných, bílých květů. Květy jsou poměrně drobné a každý z nich se skládá z 5 okvětních plátků. Tato rostlina je mezi pěstiteli opravdu velice oblíbená a to zejména díky své nenáročnosti na pěstování a kráse svých listů. Zkrátka lze říct, že jde o jeden z nejoblíbenějších keřů vůbec.

Odrůdy rostliny

Red Baron: tato odrůda je po celou část roku zbarvena do červenohnědé barvy

Luteus: poté, co na rostlině vyraší mladé listy, jsou zbarvené do žluté a v období vegetace se mění do žlutozelené barvy

Dart´s Gold: listy této odrůdy se začínají objevovat hned zjara a jsou zbarveny do žlutozelené barvy. Keř je také zdoben velkým množstvím medonosných květů

Charakteristika rostliny tavola

Tento opadavý keř má svůj původ v Severní Americe. Listy jsou laločnaté a zbarvené do zelené nebo do žlutozelené barvy. Tavola kvete v červnu krásnými bílými květy, které keř doslova obalují. Běžně se dorůstá do výšky kolem dvou metrů, keř tedy není ani nijak příliš vysoký, nemusíte se tedy bát, že poté co vyroste, vám zabere polovinu zahrady. Rostlina se řadí mezi nenáročné na pěstování a velmi dobře dokáže odolat i různým povětrnostním podmínkám, jde opravdu o ideální keř. Skvěle bude vypadat téměř kdykoli, hodí se například i jako součást živých plotů. Jde o rostlinu opravdu vytrvalou a mrazuvzdornou, v případě, že se pro tavolu rozhodnete, budete mít jistotu, že jí jen tak něco nezničí.

Jak na správné pěstování tavoly kalinolisté

Jestli hledáte keř, který se bude pěstovat opravdu téměř sám, a vy nebudete muset vynaložit téměř žádné úsilí, jen těžko najdete lepší keř než je právě tavola. Rostlina je opravdu velmi odolná a skvěle se hodí i do města, protože se výborně dokáže vypořádat se znečištěným ovzduším. Ideální zemina je pro rostlinu naprosto běžná zahradní zemina, ale skvěle se jí bude dařit opravdu v jakékoli půdě. Dobře se jí bude dařit na slunném i mírně zastíněném místě. V případě, že jí umístíte pod korunu vyššího stromu do stínu, i zde se jí bude dařit. Hlavu si nemusíme lámat ani se zálivkou, protože tavola velmi dobře dokáže snášet i případné sucho. Řekněte sami, slyšeli jste někdy o méně náročném keři? V případě, že se rozhodnete tavolu množit máte více možností. První je pomocí výsevu semen, ale můžeme využít i možnost množení ze zimních řízků. Tavola je ideální rostlinou na výsadbu do míst, kde víme, že nemáme příliš úrodnou půdu. Zkrátka tavolu můžeme zasadit všude, kde se jiným rostlinám nedaří.